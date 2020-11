El vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, denunció que su cuenta de Twitter fue hackeada, según informó el partido político en redes sociales.

El legislador indicó que el ataque ocurrió después de que cuestionara las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, quien pedía adelantar el debate de la vacancia presidencial programado para el próximo lunes 9 de noviembre para esta semana.

En la publicación de Acción Popular, Burga lamentó este ataque y consideró que es un delito que perjudica su “libertad de expresión” y dijo que está intentando recuperar la cuenta. Precisó, en esa línea, que cualquier “información propagada por dicho medio” no es de su autoría.

“El día de hoy he sufrido el hackeo de mi cuenta oficial de #twitter. El personal indicado se encuentra tratando de recuperarla. Hago de conocimiento público que cualquier noticia, tuit o información propagada por dicho medio no me corresponde”, señaló Burga.

“Rechazó tajantemente actitudes como estas que van en contra de la libertad de expresión, opinión y democracia”, añadió.

Congresista #RicardoBurga:

"El día de hoy he sufrido el hackeo de mi cuenta oficial de #twitter. El personal indicado se encuentra tratando de recuperarla. Hago de conocimiento público que cualquier noticia, tuit o información propagada por dicho medio NO ME CORRESPONDE" pic.twitter.com/fXQZ7XDifK — Acción Popular | Oficial (@AccionPopular) November 5, 2020

Este miércoles, la Mesa Directiva del Congreso de la República rechazó el pedido de reconsideración del presidente Martín Vizcarra para adelantar el debate de la vacancia presidencial programado para este lunes 9 de noviembre debido a que según el Reglamento del Congreso este tipo de pedidos se realiza antes de que se tramite el acta de la sesión del pleno en la que este se aprobó.

VIDEO RECOMENDADO

Los voceros de Acción Popular y Podemos Perú se pronunciaron sobre vacancia contra Martín Vizcarra.