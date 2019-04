Vocera del colectivo 'Padres en Acción': "Enfoque de género es una inducción al homosexualismo"

La vocera del colectivo 'Padres en Acción', Beatriz Mejía, rechazó el fallo de la Corte Suprema, quien declaró infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta contra el enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica.

"Por las declaraciones de las personas que he escuchado a favor de esto no saben de lo que están hablando. El enfoque de género que está en los libros no es el enfoque de igualdad entre el hombre y la mujer, no es el enfoque que va a eliminar la violencia en el hogar. Es una metodología de inducción al homosexualismo de niños y niñas", dijo Mejía en Canal N.

" Todo esto es un engaño. Pienso que los pobres jueces que han emitido una resolución, pensando en que ha hecho un tema de igualdad entre el hombre y la mujer, han sido engañados porque no tienen la menor idea de qué significa esto en la educación en nuestro país", agregó.

Beatriz Mejía también anunció que habrá una gran movilización para rechazar que el enfoque de género se mantenga en el currículo escolar.

"Yo creo que un juez honesto y valiente, que esté dispuesto a decir las cosas como corresponden, la va a declarar fundada (…) Sin duda (se viene una gran movilización)", indicó.