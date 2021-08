En la madrugada de ayer comenzó el operativo de traslado –desde la Base Naval del Callao– del asesor Vladimiro Montesinos Torres. Alrededor de las tres de la mañana ingresó a la carceleta del penal Ancón II para esperar su clasificación en un centro penitenciario. Finalmente, en la tarde, se descartó que fuera enviado al penal de máxima seguridad de Challapalca en Tacna y se le dejó en Lima, en el penal Ancón I.

El gobierno, a través del ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha prometido que ahora su resguardo será mucho mejor, más estricto del que tenía en el Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao.

“En mi opinión, si el Ministerio de Justicia ha sacado este decreto supremo es porque ya tiene habilitado un ambiente en Ancón I. Caso contrario, no lo hubieran movido. Creo que ya está todo previsto. Sería absurdo moverlo y preguntar luego dónde será trasladado”, dice José Pérez Guadalupe, exjefe del INPE y exministro del Interior.

El ministro de Justicia ha dicho, por su parte, que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estará encargado de su resguardo; según el ministro se ha dispuesto un grupo de operaciones especiales de élite: “El personal ha sido poligrafiado y estará sujeto a evaluaciones periódicas. Habrá cámaras de vigilancia que serán monitoreadas desde la dirección del penal y un segundo anillo de seguridad del penal por parte de la Policía”. Ahora sí, afirma el ministro de Justicia de Castillo, el reo no podrá realizar llamadas telefónicas hacia el exterior. “No corresponde a él acceso a teléfono. Sin embargo, está garantizado su derecho de comunicación epistolar”, refirió.

El ministro confía en que el INPE que, por ejemplo, ha permitido que el reo Antauro Humala o el conocido narcotraficante ‘Caracol’ realicen no solo llamadas telefónicas, impedirá que Montesinos hablé por teléfono.

HERRAMIENTA DE MANIPULACIÓN

Sin embargo, atendiendo a la forma como se desarrollan los sucesos políticos en estos días, existe otra lectura del sorpresivo traslado de Montesinos. “Este sujeto podría manipular a todos a su santa gana. Montesinos es especialista en manipulación”, indicó a este diario el experto en temas de terrorismo y seguridad, Pedro Yaranga.

No le falta razón. Montesinos, a sus 76 años y pese a estar en prisión desde el 2001, sigue siendo un perito en inteligencia y contrainteligencia. De esto quedó constancia en los vladivideos, y cómo no, en las grabaciones de las llamadas telefónicas que realizó durante la última campaña electoral en donde supuestamente daba recomendaciones a Fuerza Popular, el partido contendor a Pedro Castillo. Lo cierto es que el hombre de inteligencia sabía que sus comunicaciones estaban siendo grabadas y su publicación no fue desaprovechada por Perú Libre.

El gobierno no ha publicado ningún video del traslado de Vladimiro Montesinos. (Foto: AFP/ JAIME RAZURI)

Su sorpresivo traslado llama a la sospecha e invita a una serie de reflexiones: En estos momentos, el gobierno de Castillo enfrenta una fuerte oposición de parte de los miembros de las Fuerzas Armadas en retiro. Entre tanto, Perú Libre intenta dominar a los militares en actividad, pero aún está lejos, si quiera, de hacerlos tambalear. Siendo mal pensados, una herramienta como Montesinos de lado del gobierno podría, por fin, doblegar los mandos de las instituciones castrenses. Siendo suspicaces, lo mismo se podría suponer respecto del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones; no se puede olvidar la forma cómo Montesinos penetró esas instituciones.

Se trata de un personaje que negocia con quien le conviene. Su historia está marcada por la traición y el engaño. Después de la captura del genocida Abimael Guzmán, fue él mismo quién se sentó a negociar (en 1993) una suerte de ‘tratado de paz’ entre Sendero Luminoso y el gobierno de Alberto Fujimori. La historia confirma que tal suceso tuvo como objetivo autoenaltecer su figura como hombre fuerte de ese gobierno; al final los senderistas convirtieron las cárceles en centros de estudio.

¿Resulta descabellado pensar que ahora Montesinos podría negociar y servir a un partido autodenominado marxista - leninista como Perú Libre? No todos los videos y los archivos que construyó durante su década dorada fueron revelados. Se trata de un extorsionador profesional que ya fue utilizado por una dictadura.

Pero no solo Montesinos será trasladado. Los cabecillas de Sendero Luminoso y el MRTA también serán cambiados de penal. Esto se hará de manera progresiva hasta enero del 2022. Aunque estos terroristas merecen un informe especial, lo cierto es que el gobierno no tiene, hasta el momento, un lugar en donde colocarlos para que cumplan sus condenas.

Todo huele mal.

TENGA EN CUENTA

El exasesor cumplirá su condena en el 2026. Esto después de purgar su más amplia condena de 25 años de prisión por violación a los derechos humanos.

cumplirá su condena en el 2026. Esto después de purgar su más amplia condena de 25 años de prisión por violación a los derechos humanos. A raíz de los últimos audios, la fiscalía abrió una investigación a Montesinos y a su interlocutor, el comandante EP (r) Pedro Rejas. También al abogado Guillermo Sendón, quien es mencionado por el exasesor.

los últimos audios, la fiscalía abrió una investigación a Montesinos y a su interlocutor, el comandante EP (r) Pedro Rejas. También al abogado Guillermo Sendón, quien es mencionado por el exasesor. La defensa legal de Montesinos no se ha pronunciado.

