Para Romy Chang, abogada penalista si se comprueba el rosario de delitos que se le imputa a Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre, en diferentes casos podría obtener una sumatoria de penas que lo llevarían incluso a una inhabilitación perpetua de ejercer un cargo público.

“Esto es como el hilo de una madeja que se va a tener que desenredar, el caso saltó a la palestra porque se notó que el señor Cerrón gozaba de un resguardo que no le correspondía . Pero esto va mucho más allá y se personifica en esta investigación al señor Orihuela. Con estas contrataciones que aparentemente no se dieron bajo los requisitos del estado. Los delitos de peculado no sólo traen sanciones de cárcel sino sanciones de inhabilitación como la que ya recibió Cerrón por el que fue condenado”, precisó.

Entrevista Romy Chang

A Vladimir Cerrón se le suman investigaciones desde que fue gobernador regional de Junín, su situación se agrava tras los últimos destapes del resguardo irregular.

“Tendríamos el delito de peculado que tiene una pena de 4 a 8 años, el señor Cerrón no es la primera vez que tiene una sentencia, esto tiene que ser valorado. (...)Yo creo que si se acreditan estas imputaciones, podrían llevar a penas hasta los 35 años de cárcel y que incluso podrían llevar a la inhabilitación perpetua para ejercer un cargo público”, explicó Chang.

