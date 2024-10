Vladimir Cerrón responde desde la clandestinidad: "Nadie del gobierno me protege"

A un año y 22 días de haberse convertido en prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón Rojas, líder y fundador del partido Perú Libre, respondió desde la clandestinidad.

PUBLICIDAD

Cerrón, quien fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por colusión en el caso Aeródromo Wanka, aprovechó el cuestionario de Cuarto Poder para lanzar duras críticas contra la presidenta Dina Boluarte, el ministro del Interior Juan José Santivañez, y el sistema político en general.

El exgobernador regional de Junín no escatimó en calificativos al referirse a Boluarte, a quien acusó de oportunismo y mediocridad. Cerrón señaló que su llegada al poder fue fruto de la improvisación por la pandemia y que el partido asume esa autocrítica.

"Boluarte jamás estuvo preparada para ejercer el cargo. Ella ingresó a Palacio siendo impopular. El pueblo no estaba de acuerdo con su asunción. Esta característica se incrementó tras los asesinatos en la insurgencia del sur peruano, y sigue en ascenso tras su frivolidad ante la pobreza que cada día golpea más a las clases necesitadas," afirmó para el dominical.

Al ser consultado sobre qué consejo le daría a la presidenta, Cerrón fue categórico: "A los difuntos políticos no se les da consejos, sino que se les practica una necropsia para saber la causa del deceso. Boluarte no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio de 2025, su salida está prevista entre abril y julio del próximo año".

PUBLICIDAD

El líder de Perú Libre también desmintió cualquier tipo de comunicación con Boluarte o su entorno, negando haber recibido protección del gobierno. "Preferiría entregarme a la injusticia, antes de recibir la protección gubernamental de una reaccionaria", subrayó.

Además, aseguró que el gobierno de Boluarte no lo protege y manifestó que nunca estuvo en el condominio Mikonos. "Nadie del gobierno me protege, lo desmiento categóricamente", dijo.

Criticó al ministro del Interior

Cerrón también arremetió contra el ministro del Interior, Juan José Santivañez, a quien acusó de buscar protagonismo y aprovecharse de la desesperación de Boluarte para desactivar la DIVIAC, la unidad de inteligencia policial.

"Él no ha aprendido que las cosas en política no se hacen como uno quiere, sino como las condiciones objetivas las permitan. Lo que lo personifica como un perfecto incapaz, un iluso, un subjetivo, un “figureti”", dijo.

Sobre el allanamiento en la casa de su madre, Cerrón lo calificó como un acto desesperado del gobierno para encubrir errores. Denunció que la Fiscalía y la policía violaron la ley al realizar el operativo con encapuchados, apuntando armas largas y sin presencia de un defensor público.

"Se ha tratado de un amedrentamiento directo a mi familia, especialmente a mi señora madre, persona de la tercera edad, jubilada, a quien han empujado al ingresar a la casa, encañonándola con armas largas", afirmó.

Finalmente, Cerrón justificó su permanencia en la clandestinidad afirmando que fue sentenciado arbitrariamente por un caso forzado y prescrito.

"El motivo principal que me permite resistir es mi convicción de haber sido sentenciado de manera arbitraria, no solo en un caso prescrito, sino en un caso forzado, donde todo lo que se me atribuye es un “daño potencial” por querer construir un aeropuerto para Huancayo", concluyó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: