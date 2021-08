Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre, aseguró que hay una intención de querer “desnaturalizar al Gobierno” y responsabilizó de ello a una “derecha” que “quiere ganar el gobierno” tras haber perdido las elecciones.

“La derecha quiere más, quiere ganar el gobierno, pese a perder las elecciones. No les basta haber retirado al canciller Béjar, quieren desnaturalizar al Gobierno, haciéndolo renunciar a sus propuestas primigenias por las que ganó las elecciones”, escribió esta mañana en sus redes sociales.

El exgobernador regional de Junín, quien tiene una sentencia en su contra por corrupción en su gestión, mencionó también que hay un “golpe encubierto al descubierto”.

Vladimir Cerrón aseguró que hay un "golpe encubierto" contra Pedro Castillo.

Cerrón se pronunció luego de que se confirmara esta semana que el excanciller Héctor Béjar había presentado su carta de renuncia, la cual fue aceptada por el presidente de la República, Pedro Castillo, tras haber sido criticado por sus declaraciones sobre actos terroristas que atribuyó a la Marina de Guerra del Perú y que generaron una respuesta desde diversos sectores, incluyendo la misma Marina que las “rechazó tajantemente”.

En el Congreso de la República, en tanto, algunas bancadas de oposición como Renovación Popular y Avanza País, han presentado diversas mociones que buscan calificar como “actos inmorales” la designación de diversos miembros del gabinete presidido por Guido Bellido.

Vladimir Cerrón a Ollanta Humala

Esta mañana, Vladimir Cerrón también se refirió al expresidente Ollanta Humala, quien cuestionó al gobierno de Pedro Castillo e indicó que no tenía expectativas de que el actual mandatario concluya su periodo de 5 años.

“Expresidente Ollanta Humala al mencionar que Guido Bellido no es el premier ideal, está invitando indirectamente al Gobierno a su claudicante e histórica ‘hoja de ruta’”, escribió el dirigente de Perú Libre.

En declaraciones a RPP, el exmandatario Ollanta Humala consideró que Pedro Castillo “se está quedando sin operadores políticos” por lo que consideró necesario ayudarlo para que termine su gobierno bien.

“No sabemos si el Gabinete va a llegar a la próxima semana. Creo que es obvio que hoy día no podemos asegurar que el presidente Castillo va a terminar su mandato. La impresión que me da [es no la tiene clara]. El presidente necesita hablar de la alta política y no estar perdiendo el tiempo”, señaló.

Las vacunas se retrasan por incapacidad

