La repentina aparición del excongresista Roger Nájar como una alternativa para ser el primer ministro de Pedro Castillo incomodó al electo presidente de la República, según fuentes de su círculo más cercano consultadas por este diario.

Frank Zegarra, jefe de prensa del partido y hombre de confianza de Vladimir Cerrón, fue el encargado de lanzar el nombre el último domingo a través de Twitter. “El exlegislador (Roger Nájar) es una suerte de bisagra entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón”, escribió.

Según las fuentes, esa publicación no fue consultada con Castillo, fue una iniciativa de Zegarra, que responde a Cerrón por sobre cualquier otra persona de la organización política.

El fastidio generado por este tuit se plasmó en una publicación posterior del mismo docente.

“Pedimos al pueblo no dejarse sorprender con listas y nombres de posibles gabinetes que vienen circulando: son trascendidos y especulaciones. Tras la proclamación del JNE haremos los anuncios oficiales que corresponda para el gobierno del bicentenario”, escribió.

Las fuentes señalaron que es el deseo de Cerrón que Nájar, coordinador del plan de gobierno de Perú Libre, encabece un Consejo de Ministros.

“Roger Nájar es una propuesta de Vladimir Cerrón pero no de ahora, planteó su nombre hace semanas”, señalaron. Entonces, ¿por qué Zegarra usó su cuenta personal y no las del partido para anunciar que Roger Nájar estaba en el bolo para integrar el gabinete ministerial? ¿O por qué no dejó que algún vocero como Hernando Cevallos o Bettsy Chávez, como lo han venido haciendo, compartan el nombre de un ministeriable?

La razón sería que las propuestas de Cerrón, condenado exgobernador de Junín, están siendo descartadas por Pedro Castillo tras ser consultadas con sus asesores. La gente que rodea al nuevo mandatario ya no es cerronista en su mayoría.

El tuit de Zegarra habría apuntado a generar esa incomodidad porque Vladimir Cerrón, la cabeza del partido político, se siente marginado en la conformación del primer gabinete.

Nájar no fue la única carta puesta sobre la mesa por Cerrón; Se supo que también sugirió a Guillermo Bermejo, acusado de pertenecer a Sendero Luminoso.

De acuerdo con las fuentes, además, Bermejo tenía toda la intención de encabezar una cartera. Pero esa alternativa fue descartada por el aspirante presidencial.

Por otro lado, este diario conoció que Verónika Mendoza, lideresa del movimiento Nuevo Perú y aliada de Pedro Castillo, está buscando encabezar un ministerio y se habría ofrecido para liderar el despacho de la Mujer.

Desde su entorno no descartaron ni confirmaron esa información.

Tenga en cuenta

-Perú21 intentó comunicarse con Frank Zegarra para consultarle si coordina con Pedro Castillo, pero no contestó las llamadas ni mensajes.

-Las fuentes indicaron a este diario que Manuel Rodríguez Cuadros tiene la primera opción para ser el jefe del primer gabinete de Pedro Castillo.