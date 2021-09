El exprocurador anticorrupción, Luis Vargas Valdivia, conversó con Perú21TV, sobre la denuncia de la Procuraduría Anticorrupción contra Vladimir Cerrón, Carlos Zárate, y Fernando Orihuela, gobernador regional de Junín.

“El señor Cerrón sería cómplice primario y la pena es exactamente la misma que la del autor (8 años por peculado) y, respecto de los contratos de prestación de servicios; entre la familia del oficial y el gobierno regional de Junín, hay que identificar las fechas de estos contratos para determinar los responsables en el delito de colusión, que son los funcionarios públicos que intervienen en estos contratos con la finalidad de defraudar al Estado”, sostuvo.

Luis Vargas Valdivia sobre resguardo irregular: "El señor Cerrón sería cómplice primario”

En otro momento, volvió a insistir en que Fernando Orihuela como el propio Vladimir Cerrón, tendrían responsabilidad en el resguardo irregular.

“Si el gobernador hubiera considerado que no necesitaba los servicios del efectivo policial debió poner en conocimiento en la Dirección de Seguridad del Estado, pero lo que no puede hacer es asignar recursos del Estado para uso particular que es lo que aparentemente habría sucedido en este caso”, indicó Vargas Valdivia.

Además consideró, que Vladimir Cerrón tiene muchos procesos abiertos que viene arrastrando, y que si la justicia lo encuentra responsable de uno o más delitos, las penas de los mismos entrarían a la sumatoria.

“El señor Cerrón tiene varios procesos y hay que tener en cuenta que desde el 2013 en nuestro sistema penal se estableció que las penas se sumen, si al señor Cerrón se le imputa varios delitos y es encontrado responsable, se tendrán que sumar las penas”, concluyó el exprocurador anticorrupción.

