El exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón aseguró que él fue quien sugirió al mandatario Pedro Castillo la permanencia de Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva (BCR).

“Yo sugerí la permanencia de Julio Velarde. Hablé con él. Y creo que fue una sugerencia que después le hice al señor presidente y lo tomó a bien”, dijo el también secretario general de Perú Libre al portal Sudaca.

“Lo saludé (a Velarde) y le dije que nos parecía bien que no haya un proceso traumático en el tema económico, que es lo que más se ha reclamado. Fue muy breve la conversación. Eso [ratificar a Velarde] no fue un desliz del profesor Castillo, como lo habían criticado. Fue en este caso una toma de conducta colegiada por el partido y por el candidato”, añadió Cerrón Rojas.

Asimismo, el exfuncionario también enfatizó que su relación con Castillo Terrones es “totalmente amical, cordial”, descartando que el jefe de Estado sea un “subordinado” suyo y viceversa.

“Mi relación es totalmente amical, cordial, respetuosa de la autonomía de cada uno. Pedro Castillo no es subordinado mío. Ni Cerrón es subordinado de Castillo. Eso ha quedado siempre claro. Ha quedado cristalino en las reuniones que hemos tenido”, subrayó.

Cerrón Rojas calificó de “un mito” que él solo haya pagado la reparación civil de S/ 850.000 de la sentencia que recibió por negociación incompatible, sino que en total abonó S/ 269.000 y el resto lo pagaron los demás sentenciados.

“Ese es otro mito. Yo no he pagado 850.000. Yo he pagado, si no me equivoco, cerca de 269.000. Lo demás lo han pagado el resto de los sentenciados. Somos cuatro sentenciados. Así que eso de achacarme de que uno ha pagado todo, parte de un razonamiento malicioso con tal de hacerme quedar mal ante la opinión pública”, acotó.

