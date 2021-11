“Lamento la actitud del compatriota Vladimir Cerrón pues dijo que en sus cálculos no estaba que Pedro Castillo ganase las elecciones y solo quería tener su bancada. Lamento su actitud porque entonces Pedro y Dina hemos sido utilizados”, fueron las palabras de la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, que desataron la ira del secretario general del partido, su facción parlamentaria y en las internas de Perú Libre (PL).

“Ya lo dije antes, la confianza ha rebasado al partido y, más bien, (ellos) deberían acompañar al gobierno. Por eso, lamento que esas actitudes infraternas venga de dentro de PL. Y Le digo a Cerrón que repiense sus mensajes y ayude a gobernar”, agregó en una entrevista radial.

Boluarte no solo criticó el sabotaje de Cerrón y de la facción cerronista del Congreso. También aceptó que en el gobierno hubo malas decisiones en la designación de funcionarios y ministros. “La mea culpa (del Ejecutivo) viene porque no se han puesto funcionarios adecuados desde el inicio”, reflexionó a poco más de 100 días de gestión donde se cambiaron a 11 ministros y hubo dos gabinetes.

La viceministra ha sido implicada por el fiscal Richard Rojas, quien la incluyó en la investigación por presunto lavado de activos por el supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido de gobierno. La vicepresidenta argumentó, al respecto, que cuando ella aceptó recolectar el dinero para la reparación civil de Cerrón desconocía el origen del mismo.

IRA CERRONISTA

Ante las declaraciones de la ministra, las reacciones de los cerronistas no se hicieron esperar. En esa línea, el condenado exgobernador de Junín mostró los dientes en Twitter, donde minimizó el papel de Boluarte en la campaña electoral que llevó al triunfo a Castillo. “Creer que Dina Boluarte jalaría al partido para el triunfo, es como poner la carreta delante de los bueyes. Su postulación responde a mi invitación directa; practique valores de agradecimiento y lealtad. Recuerde cómo terminó Mercedes Aráoz por ambiciones y falta de objetividad”, le increpó.

Inmediatamente recibió el respaldo de su hermano y congresista, Waldemar Cerrón, quien acusó a Boluarte de irse a la “derecha”. “La lealtad parece no ser una cualidad de usted, señora Dina, más bien su nuevo camino parece estar marcado por la derechización que la aleja de los reales encargos del pueblo”, sostuvo.

De la misma forma se pronunciaron Jaime Quito, Guido Bellido y Kelly Portalatino. “Se le acogió como militante y ahora denosta al partido y a su secretario general, repitiendo la práctica de quienes ven en los partidos un trampolín para sus carreras políticas”, tuiteó Quito.

En tanto, el expremier Bellido sostuvo que, tiempo atrás, Cerrón sustentó la postulación de Boluarte al partido “manifestando su lealtad al mismo”. “Muchos no estuvimos de acuerdo, pero lo respetamos. Luego, al ver su actuar en el gobierno, lo dicho no me sorprende. Muchas militantes leales quedaron al margen”, señaló.

La estocada final vino de la Secretaría Regional de Juventudes de Lima de PL, que, en respaldo al líder del partido, solicitó la expulsión de Boluarte por “crear división y desprestigiar a Vladimir Cerrón”.

EN DEFENSA DE BOLUARTE

Al cierre de esa nota, la vicepresidenta no se volvió a pronunciar ni respondió a los ataques de sus correligionarios. Desde la facción castillista del Congreso recibió algunos respaldos. El congresista Luis Kamiche sostuvo en Perú21TV que no está “de acuerdo con las palabras de Cerrón, pues Dina es una buena profesional y cualquier partido querría tenerla”.

En respuesta al pedido de expulsión de la Secretaría Regional de Lima, el legislador indicó que “la posición de Boluarte no tiene por qué generar un alejamiento del partido. Hay que respetar las opiniones y tener la suficiente inteligencia emocional para saber aceptar, pero no amerita una expulsión”.

CASTILLO ACEPTÓ LA RENUNCIA

La Secretaría General de la Presidencia informó la tarde de ayer que el presidente Castillo aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Walter Ayala. Horas antes, el aún ministro declaró a la prensa que el presidente le dijo que siga trabajando y que a él no le molestaba la indecisión de Castillo. “Yo veo al presidente como un hermano mayor y para que no lo toquen, yo me estoy inmolando. Estoy asumiendo toda la responsabilidad política”, sostuvo respecto a los cuestionamientos sobre su gestión.

A diferencia del exministro del Interior, Luis Barranzuela, esta vez el presidente ni siquiera tuiteó sobre el tema. En tanto, la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, negó que la salida de Ayala represente “una crisis”. “Saben que un ministro no dura cinco años, es un cargo bastante efímero. Son decisiones que se tienen que tomar y ellas se respetan”, declaró a RPP.

TENGA EN CUENTA

El Congreso canceló el Pleno que tenía programado para hoy en el que se iba a interpelar a Walter Ayala sobre los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.

Bruno Pacheco, el asesor presidencial, no fue a la citación que le hizo la Comisión de Defensa por el caso de las FF.AA. Se amparó en su derecho al “silencio” y argumentó que se someterá

