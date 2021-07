En la audiencia de prisión preventiva de ayer sobre Los Dinámicos del Centro, la fiscal adjunta María Huamán señaló que un aspirante a colaborador eficaz reveló que un miembro de la organización criminal sería pariente de Vladimir Cerrón, dueño del partido político Perú Libre.

La representante del Ministerio Público indicó que, de acuerdo a la declaración del aspirante a colaborador, Alfredo Rivera Santana, tramitador e integrante de la organización, sería sobrino del secretario general de Perú Libre.

“Alfredo Rivera llamaba y decía que tenían postulantes. Entonces, como nos exigían colaborar con la campaña (de Perú Libre), nosotros contactábamos con esos postulantes. En algunos casos no se concretaba, pero en otros casos sí se concretaba. En este caso, el señor Alfredo Rivera Santana es familiar del señor Vladimir Cerrón Rojas. Este último es tío de Alfredo Rivera, porque él decía que era su familia”, dijo la fiscal al leer la declaración.

PRÓFUGO REAPARECE

Por su parte y desde la clandestinidad, Eduardo Bendezú, dirigente de PL y exdirector de la DRTC-Junín, quien fue declarado como no habido por la Fiscalía, apareció en la audiencia virtual para indicar que el pedido de prisión preventiva en su contra no debería contemplarse porque cuenta con arraigo laboral y, por ende, no existe peligro de fuga.

De igual forma, Marina Vásquez resaltó, desde la Comisaría de la Familia (Huancayo), que estaba de vacaciones durante el operativo y que no intentó obstaculizar el proceso ni su detención.

La audiencia de Los Dinámicos continuará hoy, desde las 9:00 a.m., y será transmitida por Perú21.TV.

SABÍA QUE:

-Ironía. Marina Vásquez dijo que, pese a que se le sindica de pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de brevetes, ella no cuenta con licencia de conducir.

