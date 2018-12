Gobernador electo de Junín, Vladimir Cerrón, es investigado por pago de S/4 millones a consorcio

En las últimas elecciones, Junín fue una de las nueve regiones que definieron a su gobernador en primera vuelta. Se trata de Vladimir Cerrón Rojas, quien vuelve a pesar de las investigaciones en su contra por presuntos pagos irregulares en su anterior gestión.

La Fiscalía anticorrupción de Junín prepara desde julio de este año la acusación contra Cerrón por aprobar unos adelantos por S/4’056,614 en favor de Consorcio Vial, ganadora de la licitación para la construcción de una carretera.

Le imputan al gobernador electo el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por la obra de mejoramiento del circuito vial Chupaca-Sicaya-Visco-Aco-Mito, en perjuicio de los ciudadanos de Junín.

Según la Contraloría, Cerrón efectuó un primer adelanto de dinero al consorcio ganador de la obra, a pesar de haber sido solicitado fuera de las fechas determinadas. El contrato, suscrito el 15 de diciembre de 2010, fijaba un plazo de ocho días a partir de la firma para pedir el pago; es decir, la empresa tenía hasta el 23 de diciembre para hacer su requerimiento.

Sin embargo, dos días antes de que se firmara el contrato, Yuri Manrique, representante legal del consorcio, requirió la suma de S/1’820,555.

Funcionarios del Gobierno Regional advirtieron el error, pidieron subsanarlo y presentar la solicitud dentro de las fechas establecidas.El contratista presentó su requerimiento por segunda vez el 27 de diciembre; o sea, cuatro días después de vencido el plazo. A pesar de que hubo informes de funcionarios del Gobierno Regional que recomendaban no ejecutar el pago, el propio Vladimir Cerrón ordenó lo contrario.

MÁQUINAS FUERA DE LUGAR

Los otros dos adelantos fueron de S/3’640,672 por aumento de costos de materiales que no estaban contemplados en las bases de la licitación.

Consorcio Vial incluyó en esta solicitud de adelanto el uso de maquinaria y equipos, como un tractor de oruga, un rodillo liso vibratorio, una motoniveladora y otros. La Contraloría sostiene que el adelanto no se justificaba porque estas máquinas habían sido ofertadas como parte de la propuesta técnica del consorcio para acreditar que cumplían con todos los requisitos técnicos que el proceso de selección exigía.

Según la opinión de la OSCE referida en el informe de control, “el adelanto de materiales es únicamente para la adquisición de insumos, no para adquisición o alquiler de maquinarias y equipos para ser empleados en la ejecución de la obra”.

EL CONSORCIO

Para concursar en la licitación de la obra, la empresa Ceba S. A. y otras 31 postulantes compraron las bases del proceso. Pero al 10 de noviembre, solo dos decidieron continuar y presentar su propuesta técnica. Ceba S. A. anunció que participaría como Consorcio Vial, en asociación con Project Construction S. A. C. y Corporación Terranova.

Perú21 se acercó a las oficinas de Ceba S. A. para pedir su versión de los hechos y llamamos para reiterar la solicitud, pero no obtuvimos respuesta.

Vea también Segunda Vuelta Regional 2018: Las regiones en ascuas

“FIRMÉ PARA NO PERDER ASPIRACIÓN DEL PUEBLO”

​Vladimir Cerrón respondió a Perú21 que la gestión que lo precedió fue la que llevó a cabo el proceso de licitación de la obra.

“Firmamos el contrato para no perder toda una aspiración del pueblo. Se le dio el adelanto a esta empresa y trabajó un tramo del 30% del asfalto, y por sugerencia de la supervisora le pedimos que levante toda la carpeta asfáltica porque había menos espesor del requerido. Esta empresa se declaró en rebeldía y planteó un arbitraje, y cuando le íbamos a ejecutar la carta fianza, inmediatamente un juez en malos manejos metió una medida cautelar y no pudimos ejecutarla. Nos fuimos a un arbitraje durante tres años. Es lo único que sé y no le podría decir más”, declaró.

Al consultarle sobre las irregularidades advertidas por la Contraloría en su informe, Cerrón opinó: “Ellos tienen una filosofía: si hay un contralor que no encuentra nada malo, no es buen contralor ”.

TENGA EN CUENTA

- El Poder Judicial también evalúa cobrar una caución de S/5,000 a Cerrón por haber faltado a su control biométrico por el caso Antalsis.

- Los funcionarios imputados por las irregularidades en la carretera son Juan Sánchez Lazo, Marco Salcedo Rodríguez, Carlos Mayta Valdez, Juan Sullca Yauyo, Luis Salvatierra Rodríguez, Augusto Paredes Taype, Percy Ríos Galeas, Rubén Hugo García, Alfredo Poma Samanez, Abel Poma Carhuamaca y Edgar Linares Sandoval.

- El consejero regional de Junín Elmer Orihuela denunció que se avanzó con el asfaltado de seis kilómetros de los veintidós de la obra. Luego se abandonó.