Lo esperaron, pero nunca llegó. El exgobernador de Junín Vladimir Cerrón no acudió ayer a la diligencia programada por el fiscal de Lavado de Activos, Richard Rojas Gómez, en que se tenía previsto realizar el deslacrado de sus dos computadoras incautadas el pasado 28 de agosto en el allanamiento a sus viviendas y a los locales de Perú Libre.

A la convocatoria solo llegó su abogada, Claudette Chatpman, quien solicitó que la diligencia sea reprogramada invocando al derecho de defensa de su patrocinado, según detallaron fuentes de Perú21. Días antes, Chatpman ya había presentado un escrito requiriendo que el fiscal Rojas Gómez sea excluido del caso.

“Se ha suspendido a pedido de la otra parte, de la abogada del doctor Vladimir Cerrón. Según la disposición, el fiscal solicita la presencia de los investigados. Como el doctor Vladimir no tiene permiso, porque se encuentra en Huancayo, por eso lo van a reprogramar”, dijo a Perú21 Richard Rojas García, mano derecha del exgobernador regional de Junín. La excusa suena más suena a tinterillada, pues si bien Cerrón cumple comparecencia con restricciones en Junín, anteriormente solicitó permiso al juzgado para salir de la región por actividades partidarias.

Rojas García, también investigado por lavado de activos, había sido convocado junto a Cerrón para la diligencia de deslacrado. A su salida, y consultado sobre su participación en la presunta organización criminal enquistada en Perú Libre, se limitó a decir que todo “está en investigación” y que daría las facilidades para las pesquisas.

Pero quien definitivamente no viene colaborando con la Fiscalía es Cerrón, pese a que en un inicio dijo que lo haría. A 65 días desde que se realizaron los allanamientos contra Perú Libre en Huancayo y Lima, todavía no puede revisarse el contenido de sus computadoras, que podrían ser piezas clave en las investigaciones fiscales. La de ayer fue la segunda convocatoria a la que decidió no acudir, entrampando y saboteando el avance del proceso.

De hecho, el fiscal Rojas Gómez ya ha solicitado el 12 de octubre al juez John Pillaca abrir los equipos de Cerrón sin su presencia, ante las evidentes maniobras dilatorias. Sin embargo, hasta ahora el magistrado no emite una respuesta.

En tanto, ayer se registró un hecho extraño con la defensa de Cerrón, pues un día antes de realizarse la diligencia se acreditó un nuevo abogado, Antonio Huanca Pacheco, pese a que Chatpman ya estaba registrada.

La nueva fecha para la diligencia tendrá que notificarse en los próximos días. Por lo pronto, la Fiscalía ya ha programado otras diez diligencias para revisar lo incautado en los allanamientos, que van del 13 de noviembre hasta el 29 de enero de 2022.

¿Y AHORA?

Richard Rojas García, felipillo del exgobernador de Junín, también dijo que “hay muchas maneras de apoyar al país, algunas veces siendo parte del equipo y otras no siéndolo”.

Esto, al ser consultado por su frustrada designación como embajador de Perú en Venezuela, tras una orden judicial de impedimento de salida del país, justamente, por la investigación por presunto lavado de activos.

“No tengo programado nada. Ni pensado, ni me han propuesto nada hasta el momento”, respondió Rojas a Perú21 sobre si ocupará un cargo en el gobierno de Castillo.

TENGA EN CUENTA:

Según la tesis fiscal, dinero obtenido en Junín producto de la corrupción ingresó a las campañas políticas de Perú Libre, como la que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia.

La investigación por lavado de activos surgió a partir de la pesquisa a Los Dinámicos del Centro, organización que –según la Fiscalía– Cerrón dirige.

Ya son 25 días los que miembros de Perú Libre implicados en el caso, como Arturo Cárdenas (a) ‘Pinturita’, se encuentran prófugos.

