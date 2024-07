El prófugo Vladimir Cerrón, dueño del partido político Perú Libre, envió mensajes al círculo cercano de Palacio de Gobierno a través de congresistas para evitar su captura.

Según el programa periodístico Panorama, apoyados en la versión del exjefe de la Dirección de Inteligencia (DINI), Roger Arista, Cerrón se comunica con miembros de su agrupación, aun estando en la clandestinidad. Peor aún, estas tertulias le sirvieron para que los legisladores intercambien mensajes subrepticios con el secretario general de Palacio de Gobierno, Enrique Vílchez, quien no dio descargos al dominical cuando lo solicitaron formalmente.

Arista manifestó que desde Palacio de Gobierno estuvieron más preocupados en conocer cómo la DINI sabía de esas coordinaciones, especulando que Vílchez estaba siendo chuponeado, en vez de cuestionar las propias comunicaciones.

“Y decían, ¿cómo se están enterando? Ahí empezaron a presumir que nosotros estábamos chuponeando, cuando no era así. No me parece justo que a este sinvergüenza lo protejan (…). Acuérdese lo que le digo. De acá a unos dos, tres años, mucha gente va a terminar presa por proteger a Cerrón”, declaró.

TENGA EN CUENTA

Operativo fallido. A finales de 2023, según información obtenida por Panorama, es que se establecieron estas comunicaciones dirigidas al más alto nivel de Palacio, semanas previas a un importante operativo que debía capturar al prófugo Vladimir Cerrón.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO