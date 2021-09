El secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, consideró que las declaraciones de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, sobre que “la calle” pide la vacancia del presidente Pedro Castillo, son “inaceptables en democracia”. En sus redes sociales calificó esto como un aviso de un “golpe de Estado”.

El exgobernador de Junín señaló que Acción Popular, bancada a la que pertenece Alva, debería ser la primera en oponerse a los “golpes”, ya que un expresidente de su partido, Fernando Belaunde Terry, tuvo que abandonar el cargo luego del golpe de Estado de 1968.

“Las declaraciones de la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, acerca de la vacancia, son inaceptables en democracia. AP debiera ser abanderado contra los golpes de Estado por el caso FBT”, refirió.

“No permitamos el Golpe de Estado, mediante Golpe Parlamentario, como lo ocurrido en Honduras, Paraguay, Brasil, etc”, agregó en otro mensaje.

Las reacciones de Cerrón se dan a raíz de una entrevista de la presidenta del Congreso al diario Trome, en la que asevera que es “la calle” – no ella– la que pide la vacancia de Pedro Castillo, como se ha podido apreciar en algunas marchas de colectivos ciudadanos. Sin embargo, precisa que no hay ninguna moción presentada en el Parlamento en ese sentido.

“Bueno, no hay un pedido de vacancia presidencial acá en el Congreso. La calle pide vacancia presidencial. La vacancia presidencial es un procedimiento que se inicia en el Congreso y en el Congreso no hay ningún procedimiento de vacancia presidencial. Es constitucional por supuesto. Está dentro de la Constitución, pero no es un tema que esté en la agenda”, dijo Alva.

Hoy, en su cuenta de Twitter, Alva resaltó una de las declaraciones que dio a Trome. “La población está pidiendo cambio de gabinete, cambio de varios ministros y el presidente debe escuchar a los ciudadanos. Él siempre ha dicho que va a gobernar escuchando al pueblo y eso ayudaría a su imagen”.

