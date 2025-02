El aniversario de la vergüenza. El secretario general del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, cumplió hoy 500 días prófugo de la justicia y no hay luces de su paradero. Mientras el Gobierno menciona repetidamente que se esfuerza en detenerlo, el exgobernador de Junín se escapa en las narices de la Policía.

¿Es tan escurridizo como parece o tiene una protección ulterior desde la Casa de Pizarro?

Su búsqueda e infructuosa captura es motivo incluso de una investigación fiscal, el caso Cofre, que involucra a la mismísima presidenta de la República, Dina Boluarte, otrora tesorera del partido del lápiz y quien fuera candidata a la vicepresidencia en 2021 junto con Cerrón, cuya postulación fue declarada improcedente por el JNE justamente por tener una sentencia firme de 4 años de pena suspendida del 18 de octubre del 2019, en concordancia con el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones y el artículo 34 de la Constitución.

El caso Cofre hace alusión a la supuesta ayuda que habría recibido Cerrón de Boluarte para escapar de los agentes policiales desde un condominio en Asia, en febrero de 2024, a bordo del auto presidencial, denominado “cofre”.

En la víspera, Cerrón se mantuvo activo en redes sociales, publicando y reposteando tuits, con total libertad. Perú21 constató que Perú Libre le pagaba incluso más de 14,000 soles mensuales del financiamiento público que recibía hasta 2023, además de gratificación y vacaciones truncas. Es el rostro más visible del boletín que imprime mensualmente la agrupación, también con dinero del Estado.

La Fiscalía lo investiga por presuntamente ser cabecilla de la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”, que se dedicaba a cobrar coimas. Tiene en su haber más de 20 carpetas fiscales abiertas, incluida la del caso Antalsis. Fue condenado por los casos La Oroya, por el delito de negociación incompatible, y el sonado Aeródromo Wanka, por el delito de colusión, por el que, sin embargo, el juzgado competente deberá volver a pronunciarse tras un fallo del Tribunal Constitucional. Todos los casos guardan relación con su desempeño durante sus dos gestiones en la región Junín.

REFERENTE DE IMPUNIDAD

La estéril búsqueda de Cerrón es “un reconocimiento de la complicidad”, asegura el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés.

“Que no pueda ser capturada una persona que se ha burlado tanto de la Policía, que ha hecho comentarios en sus redes sociales, que ha burlado todos los operativos, da la sensación que esto confirma que hay una gran complicidad de altas autoridades”, declaró a Perú21.

Valdés añadió que “la no captura de Cerrón es un referente de la impunidad que hay en el país. Nos hace pensar que quienes hacen actos de corrupción van a continuar libres, no serán juzgados ni cumplirán sentencias”.

“Da la sensación que hay demasiada información que maneja el señor Cerrón que no quiere ser transparentada, difundida”, dijo.

Según anotó, “había un sector de la Policía que quería capturarlo pero eso se vio frustrado por decisiones del alto nivel pero, no policial sino de la Presidencia. Eso lo dice el excomandante general de la Policía, no es cualquier persona quien lo afirma. Dijo que había filtración de la información del paradero de Vladimir Cerrón”.

“Aparentemente la presidenta y el ministro del Interior no quieren que Cerrón nos cuente las historias que tiene en sus diarios. No hay que olvidar que la señora Boluarte fue tesorera de Perú Libre, no sabemos qué información tiene Cerrón de la presidenta”, culminó.



