Perú21TV entrevistó al congresista de Alianza para el Progreso, César Combina, sobre los nuevos nombres que se barajan desde Perú Libre para ocupar las carteras de salud, economía, transporte y agricultura o producción.

La lista está conformada por Eduardo Bendezú para Transportes, Edgar Aranda para salud, Henry López para Economía y Waldys Vilcatoma para agricultura o producción. Para el congresista de APP de estos 4, dos son los más allegados a Cerrón y tienen serios cuestionamientos.

“Eduardo Bendezú no es alguien nuevo en la política regional es algo así como un hijo político de Vladimir Cerrón. Es un títere bastante útil de la corrupción y de la mafia. No tiene experiencia en el transporte público, no es un especialista en infraestructura pública, entonces, no sabemos por qué se le ubica en el cargo de transportes y sí es una persona muy útil para los objetivos, porque se presta para todas las mafias tiene denuncias de la fiscalía de contraloría sobre el tema de contrataciones CAS, de abarrotes, de abastecimiento hasta contrataciones de obras públicas entonces hablamos de un monstruo que hace lo que dice el partido y por eso se le premia”, sostuvo Combina.

César Combina sobre Vladimir Cerrón

El segundo nombre y quizá el que causa más dudas es el de Henry López para economía, quien tiene una sentencia por corrupción y busca que el Poder Judicial anule su inhabilitación para ejercer un cargo público.

“Está presente en todo el rosario de denuncias de Vladimir Cerrón, no aparece como investigado sino como socio en todas las denuncias de corrupción al mismo nivel, el señor Henry López nunca ha destacado por ningún pergamino académico. Siendo alcalde firmó un pago un cheque a una ferretería por 180 mil soles, por unas bolsas de cemento que nunca existieron y cuando le preguntan qué paso con ese delito, él dijo que unos hackers cibernéticos le robaron el dinero”, agregó.

En la lista, también figura el nombre Edgar Aranda, exdirector de la red de salud de Tarma, para asumir el ministerio de salud y Waldys Vilcatoma para el ministerio de agricultura o producción.

