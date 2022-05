Meléndez presentó esta semana su nuevo libro: Populistas. A este evento estuvo invitado Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre y socio político de Pedro Castillo. Conversamos con el escritor sobre cuál cree que será el futuro próximo del gobierno encabezado por estos dos personajes.

Carlos Meléndez: “Ni a la izquierda le conviene un proceso constituyente” Conversamos con Carlos Meléndez quién presentó esta semana su nuevo libro: Populistas, dónde estuvo invitado Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre y socio político de Pedro Castillo.

¿De quién fue la idea de invitar a Cerrón a la presentación del libro?

La idea fue mía como parte del proceso de investigación. En el libro trabajo sobre la base de encuestas y también con los discursos de los políticos. Yo lo contacto para hacerle una entrevista como un sujeto de estudio dentro de la investigación, porque también analizo su discurso. Por diferentes temas la entrevista no se pudo concretar. Y cuando Cerrón acepta una entrevista virtual, el libro ya estaba en imprenta. Entonces, como un gesto por su colaboración, le digo que presente el libro como una forma de involucrar al sujeto de investigación en el debate público del libro.

¿Te esperaste una protesta?

Fue surreal. Es la primera vez que siento en la presentación de un libro un sonido de background que coincide con lo que estoy explicando. El hecho en sí fue lamentable, y mi solidaridad con los que se vieron afectados. Yo estoy de acuerdo con que la gente vaya a protestar. Pero no con el nivel de agresividad gratuito que se llevaron los asistentes, los panelistas y los que simplemente visitan la librería El Virrey. Terminaron saliendo en medio de escupitajos, tomatazos y huevos. Es condenable.

El gobierno dice que estamos en un momento constituyente, pero en la calle se habla de un momento destituyente. ¿Dónde estamos?

Estamos en un momento destituyente; esto es la pérdida de legitimidad de las autoridades tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Y los momentos destituyentes no son los más adecuados para hacer cambios constitucionales. Si prospera una asamblea, no tendrá como resultado una Carta Magna de proyecto socialista o doctrinario, sino termina saliendo una Constitución revanchista. Por ejemplo, en Chile, donde vivo, se llevó adelante la instalación de una convención constituyente en un momento destituyente. Los que fueron elegidos eran novatos, inexpertos, no afiliados a partidos políticos y muchos independientes con sobrerrepresentación de las minorías. Esto generó mucho revanchismo. El proceso constituyente chileno tiene una alta carga de venganza de clases marginales y oprimidas y no de manera constructiva. Imaginemos un proceso de elección de una asamblea en nuestro país. Los padres de la nueva Constitución serían los representantes políticos de mafias de transportistas informales o de universidades sin licencia. Ni siquiera a la izquierda le conviene hoy pasar a un proceso constituyente.

¿Por qué Castillo sacó el tema en momentos donde su credibilidad está por los suelos?

La asamblea constituyente siempre estuvo en el camino de este gobierno. Nunca lo negaron. El tema constituyente –en esta coyuntura inmediata– obedece a una instrumentalización de la discusión constituyente. El Ejecutivo utiliza la demanda constituyente para hablarle a un electorado cautivo que aún tiene al sur del país que busca justamente posiciones más radicales. El Ejecutivo instrumentaliza esa agenda para poder equilibrarse un poco dentro de su 25% de aprobación. Pero también estamos viviendo una nueva ola de conflictos sociales. El incremento del costo de vida ha generado movilizaciones desde el ‘Huancayazo’ hacia otros lugares. Estas protestas locales empiezan a utilizar también el tema constituyente como una forma de llamar la atención del gobierno. Muchas de estas comunidades locales piensan que, al poner el tema constituyente dentro de su plataforma de lucha, generan mayor atención y atraen al Ejecutivo no solo a instalar una mesa de diálogo, sino a instalar un consejo de ministros a nivel descentralizado.

¿Quiénes conforman el pueblo al que hace referencia Pedro Castillo?

Cada líder político construye su imagen de pueblo. Sea de izquierda, de derecha o esencialmente populista, hay una construcción de un pueblo a imagen y semejanza de lo que puede ofrecer. El pueblo que se imagina Castillo es un pueblo provinciano, rural de sindicalismo del siglo XX, no con doctrinas elaboradas ni un socialismo que ha logrado entrar en las organizaciones sociales, sino de un maniqueísmo y de confrontación. Para Castillo, también es importante la construcción de sus enemigos.

¿Y hoy quiénes son sus enemigos?

Hemos visto pasar en el relato del oficialismo diferentes enemigos. Desde la conquista española hasta los monopolios y oligopolios. Lamentablemente, en una sociedad con la educación pública que tenemos y con la informalidad que cunde en el territorio, este tipo de discurso cala.

TENGA EN CUENTA: