El dueño de Perú Libre, partido con el que llegó a la presidencia Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, tuvo amenazantes palabras durante una reunión donde participaron sus simpatizantes. Para el procesado por corrupción, la nueva Constitución —medida que buscan imponer desde el Ejecutivo— tiene que ir sí o sí.

Como parte de las ponencias que ha realizado en su denominada ‘Escuela Política’, que se ha desarrollado en 43 distrito de Lima, el exgobernador de Junín dejó en claro que no pararán hasta cumplir con el plan perulibrista, que ofrecieron en la campaña de Castillo.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la constitución política”, dijo Cerrón en medio de las arengas de sus fanáticos. En esa línea, el sentenciado por corrupción aseguró que cumplirán con las promesas que hicieron cuando fundaron su partido.

“En el Perú no va a haber cambios si no se cambia la Constitución Política, ya sea por una vía pacífica o una vía NO pacífica”, refirió amenazante el líder del partido de gobierno, dejando en claro que la insistencia desde el Ejecutivo para modificar la Constitución viene de la mano con sus aliados de Perú Libre.

Se da el lujo de amenazar a todo el país pic.twitter.com/JMcddlZ9x4 — Richip (@Ricardo28071821) May 9, 2022

El mismo día en el que realizó el evento, el pasado 3 de mayo, Vladimir Cerrón fue abordado por la prensa y se pronunció en contra de las interpelaciones contra los ministros cuestionados.

