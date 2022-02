El exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón respondió a las críticas del excandidato presidencial César Acuña sobre el nuevo Gabinete Ministerial encabezado por Aníbal Torres.

A través de su cuenta en Twitter, el también fundador del partido Perú Libre aseguró que el Gobierno estaba “infestado” de militantes de Alianza para el Progreso (APP).

Cerrón Rojas incluso reveló que Acuña Peralta “tuvo la osadía de citar” a la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, a su casa.

“Para César Acuña el gobierno ha decepcionado hasta ahora, puede tener razón porque estaba infestado de militantes de APP como (Carlos) Jaico, Aubner, Cabrera, Sánchez, incluso tuvo la osadía de citar a la premier Mirtha Vásquez a su casa. Hoy el Gabinete y el Gobierno está desacuñizado (sic)”, indicó en la red social.

Vladimir Cerrón respondió a las críticas del excandidato presidencial César Acuña. (Foto: @VLADIMIR_CERRON / Twitter)

Como se recuerda, César Acuña aseguró que las diferentes bancadas en el Congreso deben actuar con “cautela y responsabilidad” tras manifestar que lo que escucha desde la ciudadanía son voces pidiendo la salida del presidente Pedro Castillo.

“Viajo mucho y la gente me dice ‘cuándo sacan a este presidente’. Es el sentir de la población, no es el sentir de APP. Las bancadas tienen que actuar con mucha responsabilidad, con mucha paciencia, mucho análisis y mucho cuidado porque no está en juego el presidente o el Gobierno, están en juego millones de peruanos”, dijo a Exitosa.

Acuña Peralta comentó esto luego de señalar que sería una “irresponsabilidad” por parte de la bancada de APP que se otorgue por tercera vez un voto de confianza a un gabinete que volvería a “decepcionarlos”.