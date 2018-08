Vizcarra revela que Keiko Fujimori buscó “sujetar” al Ejecutivo

Fue por lana y salió trasquilada. La intención de Keiko Fujimori de dejar mal parado al presidente Martín Vizcarra revelando dos reuniones privadas que tuvo con él terminó por sacar a la luz detalles del último encuentro que, más bien, ponen en aprietos a la lideresa de Fuerza Popular.

En declaraciones a América Televisión, el mandatario sostuvo que las dos reuniones fueron solicitadas por la representante de FP a través de una comunicación con el jefe del Gabinete, César Villanueva.

Este último, en el programa 2018, precisó que fue él quien coordinó el primer encuentro, y que la segunda cita sí se dio a pedido de Fujimori.

El jefe de Estado contó que las reuniones se realizaron en abril y en junio, y que si no se informó al respecto, fue porque la propia Fujimori solicitó que se realizaran en reserva.

“Las dos reuniones se hicieron en un marco de reserva. Así lo había pedido la señora Fujimori. Nosotros aceptamos y teníamos que ser consecuentes”, expresó.

¿Pero cuáles eran las intenciones fujimoristas para que los encuentros sean reservados? Al parecer, la lideresa de FP habría pretendido interferir en la composición del gabinete y en otros temas de gobierno.

Esta posición se deduce tras las declaraciones de Vizcarra, quien dijo que la ex candidata presidencial le pidió que separe del gabinete a la ministra de Salud, Silvia Pessah Eljay, ya que no la creía capaz de encabezar la cartera.

“Me dijo que no consideraba que era una ministra competente y, sin decirme nombres, dijo que sería mejor que la cambie”, expresó.

Ese requerimiento, que se habría hecho porque Fujimori no estaba de acuerdo con los octógonos (en productos alimenticios), fue la razón por la cual el mandatario no volvió a aceptar un tercer encuentro con privado con ella.

“Este pedido fue como una voluntad de querer sujetar la capacidad de acción del Ejecutivo, y aquí nosotros lo que queremos es actuar con absoluta independencia”, indicó.

Es más, previamente, el mandatario indicó que la dirigente fujimorista le sugirió que coordinen con ella antes de tomar decisiones.

“El planteamiento fue que, para tomar cualquier decisión, teníamos que hacer una previa coordinación, cuando aquí lo que necesitamos es hacer lo que corresponde, lo correcto, y las medidas que se requieren para el cambio”, recordó.

RECONOCE EL ERROR



Los encuentros entre el presidente y la lideresa de FP habían sido negados por el propio mandatario antes de que Fujimori los revelara el último domingo.

Ayer, Vizcarra reconoció que mintió, pero aseguró que lo hizo porque quería cumplir con la reserva solicitada.

“Reconozco que eso fue un error, acceder al pedido de la señora Fujimori y poner ese compromiso de reserva sobre el compromiso de transparencia”, afirmó.

Por este motivo, expresó que desde ahora actuará con claridad para que todos conozcan el accionar del gobierno, compromiso que avaló y garantizó su premier César Villanueva.

RECHAZO



Mientras que el mandatario declaraba, Keiko Fujimori hacía lo mismo en otros medios. La ex candidata negó que en estos encuentros haya solicitado que algún ministro sea separado de su cargo, como lo reveló el presidente.

“En ningún momento he pedido renuncias ni he propuesto a nadie. Eso quisiera dejar bien claro”, resaltó.

Lo que sí señaló es que le llamó la atención la falta de coordinación entre la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso y la ministra de Salud para el tema de alimentación saludable.

“Frente a esta descoordinación lo que yo hice fue revelarle una incomodidad, pero de ninguna manera he pedido la renuncia de alguien”, dijo.

Asimismo, descartó que haya pedido una tercera reunión privada con el mandatario, aunque comentó que su partido siempre ha estado dispuesto a tener diálogos con los diferentes gobiernos. No obstante, el premier Villanueva aseguró que, a través de terceras personas, sí hubo un intento de Fujimori de sostener un nuevo encuentro.

Por otro lado, ante el cuestionamiento que se le ha hecho de por qué justo ahora, que su nivel de aprobación está bajando, recién hace públicos los diálogos personales que tuvo con Vizcarra, Keiko Fujimori indicó que esto se debió a que le formularon la pregunta en un medio local.

“Yo recién estoy dando una entrevista y recién me han preguntado al respecto. Frente a la pregunta yo tenía dos opciones: mentir o decir la verdad. En este caso, para mí era importante que la población conozca este ánimo de colaboración desde Fuerza Popular”, comentó a la prensa.

“En ambas reuniones, para mí lo más importante era transmitirle al presidente Vizcarra un respaldo y tranquilidad de que va a poder gobernar durante los siguientes años”, aseguró.

Asimismo, reiteró sus cuestionamientos al rumbo que tiene el gobierno. “Es el equivocado porque no se está dando importancia a los temas urgentes como son seguridad ciudadana, las heladas y la lucha contra la anemia”, indicó.

DATOS



- Martín Vizcarra no descartó la posibilidad de que el gobierno plantee una cuestión de confianza en caso de que no se debatan las reformas.



- “Estamos esperando pacientemente el accionar del Congreso, pero si dado el tiempo prudencial no vemos voluntad, actuaremos”, dijo.



- El premier Villanueva señaló que el jefe de Estado actuó con transparencia. “Ayer y hoy y mañana actuará así”, manifestó.