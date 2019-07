Vizcarra sobre reforma judicial: "No es casual que la JNJ encuentre problemas para su funcionamiento"

El presidente Martín Vizcarra consideró en su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias que “no es casual” que la conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que forma parte de la reforma del sistema de justicia, no pueda entrar en funcionamiento hasta el momento debido a complicaciones en el proceso.

Según indicó el mandatario, existen “fuertes resistencias al cambio”, de parte de quienes reman “en sentido contrario y que no quieren ver un país renovado”.

“Hemos empezado a recorrer un camino que debe llevarnos al Bicentenario de la República con las esperanzas renovadas; sin embargo, hay fuertes resistencias al cambio. Hay gente que está remando en sentido contrario y que no quiere ver un país renovado. No es casual que la creación de la Junta Nacional de Justicia encuentre problemas para entrar en funcionamiento, no es casual que se busque responsabilidad al gobierno porque sabemos que la intención es desprestigiar el proceso de la reforma judicial emprendida”, afirmó.

Martín Vizcarra recordó que, hace un año, cuando dirigió su primer mensaje a la Nación, anunció un referéndum referido a cuatro ejes: el financiamiento de agrupaciones políticas, la no reelección parlamentaria, la formación de la JNJ y el retorno a la bicameralidad.

“Todas estas fueron reformas necesarias para seguir avanzando en los cambios que necesitamos. A pesar de las críticas y el lento avance creemos que estamos camino a mejorar el sistema de administración de justicia”, dijo.

Asimismo, resaltó que -hasta el momento- se han publicado siete de las nueve propuestas normativas de la reforma del sistema de justicia, estando pendientes aún dos.

“Casi un año después, dos de los proyectos aún se encuentran en el Congreso. El proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público y la creación del sistema de fiscales especializados en delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos y el proyecto de ley de probidad en el ejercicio de la abogacía”, detalló.

Finalmente, refirió que se han concretado "tareas importantes para mejorar la calidad de la justicia en el país" a puertas del Bicentenario de la República.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: