El presidente de la República, Martín Vizcarra, recordó los duros calificativos que usaron congresistas de Fuerza Popular (FP) para referirse a él, antes de que su lideresa, Keiko Fujimori, para quien la Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva acusándola de lavado de dinero, pidiera diálogo entre todas las fuerzas políticas.

“Nos han tratado de una manera dura cuando hemos discrepado, diciendo que estas reformas se vayan (al carajo), y recién me entero de los adjetivos, de traidor, mentiroso y malnacido”, manifestó a los medios extranjeros acreditados en el Perú.

El 24 de octubre, IDL-Reporteros publicó fotografías del chat La Botica, que integran 19 miembros de FP. En una de ellas se observa que la legisladora Milagros Salazar escribe, textualmente: “Este malnacido y traidor golpe a nosotros y fortalecer a los caviares”, refiriéndose a Vizcarra, quien por entonces criticaba que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, involucrado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, se mantenga en el puesto. Ayer, El Comercio publicó un nuevo chat en el que Héctor Becerril dice: “Que el Gobierno se vaya al carajo con su referéndum”.

Vizcarra cuestionó que, mientras él trató con respeto a los congresistas fujimoristas, lo mismo no ocurrió del otro lado. “Ustedes pueden ver todas mis intervenciones. ¿Alguna vez me he excedido para opinar respecto a alguien que no opina igual que yo? Siempre hemos tratado con el mismo respeto a todos. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo (en FP)”, continuó.

Señaló que la propuesta de diálogo “no viene de Keiko Fujimori, la propuesta es nuestra, el problema es que siete meses después se accede al diálogo”. En ese sentido, dijo que se debe “pasar de la teoría a la práctica.

Una cosa es decir estoy de acuerdo (con dialogar). Sin embargo, mis colaboradores más cercanos están en una actitud diferente con adjetivos de los más duros”. El mandatario sostuvo que si bien está abierto al diálogo, “no podemos sacrificar la lucha anticorrupción por el afán de evitar la confrontación”.

Keiko responde

Comentando las declaraciones del jefe de Estado, Keiko Fujimori tuiteó: “Reitero mi propuesta de un reencuentro nacional para dejar atrás lo que nos separa y priorizar juntos las necesidades de todos los peruanos”.

Indicó que “este reencuentro no está sujeto a ninguna condición y voy a impulsarlo esté donde esté”.

Luz Salgado, vocera alterna de FP, dijo en diálogo con Perú21 que “al presidente se le ha ofrecido respaldarlo hasta 2021 y hoy no solo la lideresa sino la bancada de FP se ha ofrecido al diálogo, y si él no desea juntarse con FP, yo lo lamento mucho porque un gobernante tiene que estar por encima de pequeños roces”.

Consultada por los adjetivos que recibió Vizcarra, señaló que estos son parte de un chat privado que no debió publicarse porque afecta la intimidad con la que se expresa su agrupación.