El presidente Martín Vizcarra afirmó hoy que la única manera de erradicar la corrupción es estableciendo conciencia en la población de lo “dañino y pernicioso que es este flagelo” para el desarrollo del país.

Destacó que en el Perú hay dos temas de consenso: la lucha por la igualdad y el combate de la corrupción, que además son parte de la agenda nacional y del discurso de diferentes agentes.

“Si existen hoy dos temas de amplio consenso en el Perú son la lucha por la igualdad y el combate de la corrupción. Estos dos temas están en la agenda nacional, en el discurso de políticos, de candidatos, en los medios de comunicación, las redes sociales, en las encuestas, los debates y en los hogares. Esto constituye un logro importante porque no hay forma de construir una sociedad más justa e igualitaria si la mayoría de los peruanos y peruanas no apuestan por este objetivo. No hay forma de erradicar la corrupción sin que exista verdadera conciencia colectiva sobre lo dañino y pernicioso que es este flagelo”, afirmó durante su participación en la sesión 127º del Acuerdo Nacional.

El jefe de Estado señaló que hasta hace dos décadas “la democracia era entendida como el sistema que permitía a la población elegir periódicamente a sus autoridades”; sin embargo, ese concepto -dijo- “ya no es suficiente”.

“Se trata de construir instituciones y partidos políticos sólidos, representativos y legítimos, y una ciudadanía empoderada con capacidad para fiscalizar y criticar a sus representantes. Algunos sectores se han venido preguntando respecto a cuál será nuestro futuro después de este periodo en que el Perú ha sido puesto a prueba por un mal endémico como la corrupción que ha trastocado bases de nuestro Estado. La pregunta que corresponde hacerse más bien es: ¿puede nuestro país desarrollarse en esta etapa sin combatir la corrupción”, cuestionó.

Vizcarra reiteró que los actos de corrupción se llevan al año más de diez mil millones de soles, monto que puede emplearse en obras de agua potable, salud, educación, seguridad, entre otros.

Además, refirió que se deben cerrar las brechas de crecimiento y acceso a los servicios registrados en Lima a diferencia de la sierra y la selva del país.

“Cuando hablamos de desigualdad no solamente nos referimos a la desigualdad económica entre ciudadanos del sector y nivel socioeconómico A respecto a los peruanos de niveles socioeconómicos D o E, nos referimos también a la desigualdad entre los que tienen acceso a la salud y a los que no tienen acceso a la salud”, manifestó.

El mandatario presidió la sesión 127º del Foro del Acuerdo Nacional en la que se presentó el estudio “El reto de la igualdad - Una lectura de las dinámicas territoriales en el Perú”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas.

Este documento incluye el Índice de Desarrollo Humano desagregado hasta el nivel distrital y el Índice de Densidad del Estado hasta el nivel provincial.