Presidente Vizcarra le recuerda a su par de Uruguay el compromiso que firmó

A más tardar hoy, el Gobierno peruano enviará al Estado uruguayo toda la información requerida tras la solicitud de asilo que realizó –el último sábado– el ex mandatario Alan García en la residencia del embajador charrúa. El líder aprista acusó ser un perseguido político luego de que el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena le dictara 18 meses de impedimento de salida del país.

El presidente Martín Vizcarra informó a la prensa que el pasado domingo conversó telefónicamente con su homólogo de Uruguay, Tabaré Vázquez, a quien dio cuenta de ello.

“Tuvimos una conversación de siete u ocho minutos, donde planteamos la importancia de este tema para que, respetando obviamente la decisión que tome Uruguay, pondere la posición del Perú”, comentó. Hasta el cierre de esta edición, la documentación aún no era enviada a Montevideo.

COMPROMISO DE URUGUAY

Vizcarra señaló que en dicha comunicación le recordó que ambas naciones suscribieron un compromiso de lucha contra la corrupción en la VIII Cumbre de las Américas, evento que se realizó en nuestro país en abril de este año.

“Aquí suscribimos el Compromiso de Lima, donde todos nos comprometimos a luchar frontalmente contra este flagelo que no reconoce fronteras”, manifestó.

¿Qué dice dicho documento firmado por 33 países? Que se deben fortalecer las instituciones democráticas de todos los países de esta región, para prevenir y combatir la corrupción de “esta parte del hemisferio”, así como respetar la autonomía del Poder Judicial.

También que se debe “promover una cooperación jurídica internacional”, combatir al cohecho, el soborno internacional, crimen organizado y lavado de activos. Y, fundamentalmente, respetar las investigaciones del Ministerio Público.

En otro punto, los firmantes se comprometen a apoyar los mecanismos interamericanos anticorrupción. Por ejemplo, fortaleciendo el Mecanismo de Seguimiento de Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) de la OEA. El Compromiso de Lima busca que los ciudadanos de cada país puedan confiar en que sus autoridades fortalecerán la democracia y la autonomía de cada institución.

URUGUAY EVALÚA

Tras finalizar el Consejo de Ministros uruguayo, el vicecanciller Ariel Bergamino dijo a la prensa de su país que su gobierno no se pronunciará más sobre la solicitud de asilo requerida por el líder aprista.

Temprano, en diálogo telefónico con RPP, contó que su nación aún no tenía una decisión al respecto. La aclaración la hizo luego de que medios de ese país afirmaran que el Estado ya había tomado una decisión.

“Se trata de un trascendido. Nos remitimos a los comunicados que emitieron tanto la Presidencia como la Cancillería (de Uruguay). Se están siguiendo los procedimientos establecidos en la mencionada Convención sobre Asilos”, afirmó.

Bergamino hizo hincapié en que la mencionada convención “no establece un plazo perentorio” para dar a conocer su decisión. Es por ello que no pudo indicar si la decisión se conocerá pronto.

“Seguimos los canales correspondientes y establecidos, y actuamos con prudencia, todo saldrá bien. Tenemos que trabajar con tranquilidad y prudencia”, afirmó.

Por otro lado, el ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti dijo que estaba a favor del asilo “porque es la tradición del país”, pero que será muy importante el debate que se realizará en el marco de dicho requerimiento (ver recuadro).

(Perú21 Diseño) (Perú21 Diseño)

REACCIONES EN PERÚ

Los congresistas de Peruanos por el Kambio (PpK) Juan Sheput y Mercedes Aráoz también se pronunciaron sobre el requerimiento del ex presidente del Partido Aprista Peruano.

Sheput advirtió que García podría acceder al asilo diplomático en Uruguay porque existen vínculos entre el presidente de dicho país, Tabaré Vázquez, y el ex mandatario de Brasil Lula da Silva. Este último, al igual que el aprista, está implicado en el caso Lava Jato.

Por ello, argumentó que si el gobierno charrúa concede el asilo a García, “dejaría de ser el país de la tradición en el sentido del asilo diplomático por convicción, y sería el país del asilo por corrupción”.

La vicepresidenta Aráoz, por su parte, descartó que el gobierno esté ejerciendo algún tipo de persecución política en contra del ex mandatario.

“No hay ninguna parcialidad. Hoy se dio una decisión en el Poder Judicial con respecto a Pedro Pablo Kuczynski. A mí misma me investigan. Todos los actores políticos, de alguna manera, estamos en procesos de investigación”, aseveró.Por el contrario, la fujimorista Rosa María Bartra, ex presidenta de la comisión Lava Jato, dijo que García “está evitando un acto arbitrario”.

“Sí, considero (que hay persecución política), pero hay diferentes formas de enfrentar lo que uno considera arbitrario. De frente o esquivando, y Keiko Fujimori está haciendo esto de frente”, agregó en ATV.Por su parte, su colega Luz Salgado señaló que García es un político con mucha experiencia, pero que “ha tomado una determinación que es cuestionable”.

Asimismo, el congresista Wilbert Rozas (FA) manifestó que Uruguay no puede permitir que se evada la justicia. “Sostuvo que se allanaría a las diligencias de la Fiscalía, ahora pretende huir”, resaltó.

CERRADA DEFENSA APRISTA

A su vez, el congresista Javier Velásquez Quesquén, vocero alterno del Apra, dijo en Perú21.TV que solicitar asilo en Uruguay era algo que lo venía evaluando “varias semanas atrás”; y argumentó que las críticas del gobierno contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, son pruebas de persecución contra García.

En conferencia de prensa realizada en el Congreso, los correligionarios apristas refirieron que buscaban la seguridad del ex jefe de Estado.

Elías Rodríguez, legislador y secretario general del partido, reiteró que la Fiscalía quería meter en prisión a García, aunque no aportó pruebas. “Ha habido un plan concertado, una celada que venía ya programándose”, aseveró.

Jorge del Castillo manifestó que el gobierno uruguayo no requiere de ninguna prueba o información para otorgar el asilo. “Ellos, como país soberano, toman una decisión que comunicarán al Perú. Espero que todo eso se desarrolle en un clima de no crispación”, aseveró.

En tanto, el congresista Mauricio Mulder, a modo de desafío al gobierno, apuntó sus dardos al partido oficialista y dijo que solicitará la creación de una comisión que investigue la vinculación del montesinista José Cavassa con PpK.

En su tercer día de permanencia en la residencia del embajador uruguayo, García siguió recibiendo visitas. Uno de los últimos en llegar fue su hijo Alan Raúl García. Al salir, tuvo fuertes declaraciones contra el fiscal Pérez, al aseverar que sus superiores no le quieren parar la mano por miedo a la prensa.

“El sábado no iba a ir preso, pero los propios (fiscales) alrededor de (Pérez), que no confían en él, mandan mensajes a decir que el lunes va preso Alan García por 36 meses. ¿Cómo no va a haber persecución?”, señaló.