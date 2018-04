Vizcarra lamenta ausencia deTrump y ratifica que Maduro no está invitado a Cumbre de las Américas

El presidente de la República, Martín Vizcarra , lamentó la ausencia de su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump a la VIII Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en nuestra capital este viernes 13 y sábado 14.



"Hoy hemos tomado conocimiento de la decisión del presidente Trump de no asistir. Obviamente lamentamos su presencia, hubiera sido bastante destacable e importante pero también hemos recibido la información de que quien lo reemplazará en su participación es el vicepresidente Mike Pence, lo que quiere decir que Estados Unidos ratifica su concepto de la importancia de participar en este evento", comentó.

En esa línea, Vizcarra insistió en que si bien no estará presente el mandatario norteamericano en el cónclave, "la participación de Estados Unidos como país" respalda los acuerdos a los que se lleguen.

Maduro no viene

El mandatario ratificó también que el gobernante venezolano Nicolás Maduro no ha sido invitado.

"Para el caso especifico del presidente de Venezuela, él no ha sido invitado a la cumbre; entonces no se trata de cómo ingresaría al país, no es que ingresaría en un avión con otro presidente; ahí no está el problema porque él podría sencillamente ingresar por la frontera sin ningún problema, lo que está claro es que el señor Maduro no está invitado", refirió.

Vizcarra añadió que "en su última declaración, (Maduro) ha dicho que no le interesa (venir). El problema es que en un mundo civilizado, donde se respetan las formas y buenas costumbres, hemos dicho que no está invitado, (...) por lo menos para nosotros (el tema) está superado", asintió.

Conferencia "reservada"

Vizcarra se pronunció en estos términos en una conferencia de prensa "reservada" que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno y a la que fueron convocados solo algunos medios de comunicación. La reunión no fue ni siquiera transmitida en directo por los medios oficiales (Canal 7 y Agencia Andina) pese a la trascendencia internacional de la Cumbre de las Américas. Tampoco se permitió que los periodistas asistentes difundan en tiempo real la declaración presidencial a través de las redes sociales.