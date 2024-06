El expresidente Martín Vizcarra se pronunció en contra de la continuidad de Dina Boluarte en el poder y afirmó que ella y los partidos políticos tienen un acuerdo para que se quede en la Presidencia de la República, a pesar de su paupérrima aprobación.

En RPP, dijo que no duda de que hay un acuerdo entre el Congreso y la ‘wayki’ de Wilfredo Oscorima para que todos puedan llegar al 2026.

“Las decisiones que toma el Congreso para que ellos mismos elijan a las cabezas de las instituciones electorales... no tengo dudas. El hecho para desaparecer la JNJ se hará en las instancias y las veces que correspondan para cambiar la ley. Ya hay un acuerdo entre el gobierno Dina Boluarte y el Congreso para llegar al 2026″, aseguró.

Además, enfatizó que las cabezas de partidos políticos como Alberto Fujimori y César Acuña, respaldan a Boluarte y aseguran que debería quedarse en Palacio de Gobierno.

“¿Alguien duda de que no haya un acuerdo entre el Fujimorismo y el gobierno cuando el propio líder del Fujimorismo, Alberto Fujimori, dijo que Dina Boluarte se queda hasta el 2026? César Acuña también ha dicho que ella debe quedarse ‘por la gobernabilidad’”, cuestionó.

Añadió que la agrupación que formó, Perú Primero, participará en las elecciones generales, aunque él se encuentre inhabilitado.

“El comité nacional ha determinado mantener la presidencia vacante hasta que se solucione este problema de esta inhabilitación ilegal y prepotente. Vamos a presentar listas”, manifestó.





Coronavirus

En otro momento, dijo que se contagió de Covid-19 por cuarta vez debido a que no ha podido vacunarse.

“Yo fui y me hice la primera dosis en 2021, como saben la vacuna sirve con dos dosis, y después se hizo público (el Vacunagate) me sacaron del padrón y nunca más he recibido una vacuna”, remarcó.

De otro lado, el exmandatario habló sobre el archivamiento de la denuncia en su contra por la presunta compra irregular de pruebas rápidas contra la COVID-19.

“Por lo menos, en lo que tenemos de la investigación, no tenemos indicios de que haya habido una colusión. No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle”, refirió Vizcarra.





