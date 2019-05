Vizcarra: "Reforma política debe ser aplicada en las elecciones de 2021"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, consideró hoy que no se puede “trabajar al filo de la navaja” con el cronograma planteado en la Comisión de Constitución sobre los 12 proyectos de la reforma política presentados por su gobierno.

Según indicó, en la reunión que mantuvo ayer junto al primer ministro Salvador del Solar; el titular de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos; y los voceros de las bancadas parlamentarias, coincidieron en la prioridad que debe tener esta reforma, la cual puede ser aprobada en una primera votación hasta diciembre de este año.

“Hemos determinado que lo que tenemos que lograr es que esta reforma política sea aplicada en las elecciones del año 2021, para eso tenemos que apurarnos. Tenemos dos legislaturas de este año: el primer semestre y segundo semestre para que puedan implementarse las reformas constitucionales que tienen que ser aprobadas en dos legislaturas ordinarias”, manifestó a la prensa.

“Se dijo también que tenemos un espacio adicional en la primera legislatura del próximo año, pero siendo conscientes de ello, no podemos trabajar al fijo de la navaja con el cronograma”, agregó el jefe de Estado.

Asimismo, manifestó que, el próximo martes, Del Solar y Zeballos se presentarán ante la Comisión de Constitución del Legislativo para exponer los proyectos presentados por el Ejecutivo, a fin de que estos sean vistos en conjunto y no de manera independiente.

“El primer ministro Salvador del Solar y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, van a asistir a la Comisión de Constitución el próximo martes donde harán el sustento de 12 proyectos de reforma que hemos presentado […] y dirán que tienen que verlos de manera conjunta, no que se aprueben en un paquete, sino que se vean de manera integral porque de eso se trata una reforma con visión integral”, detalló.

Finalmente, Martín Vizcarra reiteró la necesidad de que la inmunidad en funcionario públicos sea evaluada por una entidad diferente al Congreso de la República, a fin de que esta no se convierta en “impunidad”.

“Hay que buscar los mecanismos para que haya inmunidad, pero que esa inmunidad no se convierta en impunidad. Por eso es que el planteamiento que hacemos es que [...] sea la Corte Suprema para que tengan todas las condiciones de la inmunidad parlamentaria, pero que no se genere este espacio para la impunidad que todos los peruanos rechazamos”, acotó.

No será candidato presidencial

El jefe de Estado afirmó que no se presentará como candidato presidencial en las próximas elecciones del 2021. Indicó que les solicitó a los voceros poner esta restricción en una de los proyectos de reforma política.

"Ayer he reiterado que no voy a participar [en las elecciones]. No seré candidato en las elecciones del 2021 y es más, les he dicho [a los voceros] que en una de las reformas lo pongan, así claro y específico: que el actual presidente a pesar que asumió el cargo siendo vicepresidente no puede postular", destacó.