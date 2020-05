Durante su conferencia de prensa, este mediodía, el presidente Martín Vizcarra se tomó hoy unos minutos para aseverar que su gobierno no otorga cargos o puestos a los participantes de alguna campaña política y añadió que si ha ocurrido algún favorecimiento por participación política en su gestión, el Ministerio Público debe investigar y sancionar.

“Quiero dejar absolutamente claro que para nosotros, haber participado en alguna campaña política no te (sic) da derecho a ningún cargo. El cargo tienes que ganártelo con tus virtudes. Es por ello que ante investigaciones que ha empezado el Ministerio Público al respecto le damos el pleno respaldo. Que se investigue a profundidad. Este no es el gobierno del tarjetazo, que tenías que ser del partido para poder ingresar; eso nunca ha ocurrido aquí”, afirmó.

De esta manera, implícitamente, el mandatario trató de esclarecer sus recientes declaraciones sobre el caso de Richard Swing. Este cantante, cuyo nombre es Richard Cisneros, participó en la campaña política de Peruanos por el Kambio de 2016, en la que Vizcarra fue jefe de campaña y postulaba a la primera vicepresidencia.

Posteriormente, mitad de 2018, luego de que Vizcarra asumiera la presidencia por la renuncia de Pedro Pablo Kuczsynki, Richard Swing celebró hasta nueve contratos con el Ministerio de Cultura por un total de S/175 mil. El último servicio lo concertó en abril de este año por S/30 mil para dictar charlas motivacionales virtuales a los trabajadores del referido sector en pleno estado de emergencia por el COVID-19. Debido a este hecho renunció Sonia Guillén al cargo de ministra de Cultura y fue reemplazada hoy por Alejandro Neyra.

“Conozco a Richard Swing como a muchas personas que participaron en la campaña electoral del proceso de 2016. (...) Como muchas personas que participaron en esa campaña, él colaboraba en ella. Esa relación seguramente ha permitido que él tenga participación en algún nivel de gobierno”, dijo Vizcarra el último lunes.

Hoy, el jefe de Estado enfatizó que si ha habido un favorecimiento debe ser investigado y sancionado. “Los cargos se obtienen por mérito propio y si no ha ocurrido en alguna oportunidad eso, que el órgano de control, el Ministerio Público, lo investigue y sancione, porque la política es sumamente importante, pero la política partidaria dejémosla para los procesos electorales, pero cuando ya es gobierno se tiene que pensar en las necesidades de la gente”, subrayó.

Vizcarra también resaltó que su gobierno no tiene partido político y que no tuvieron participación en las elecciones parlamentarias de enero de este año tras la disolución del Congreso.

“Nosotros, como gobierno, no hemos participado. No ha habido un partido que represente al Gobierno. No hay recursos del gobierno que han ido a respaldar fines electorales. Muchos han destacado como una debilidad, yo no lo creo así, que no tengamos un partido de gobierno, pero por ello los ministros aquí presentes nunca han sido convocados con una referencia político partidario”, expresó.

