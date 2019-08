Vizcarra entregó premio al caballo del prófugo Óscar Peña

El último 29 de julio, un caballo de Óscar Peña, cómplice del exgobernador del Callao Félix Moreno y, como él, prófugo de la justicia, ganó la tradicional carrera hípica Clásico Independencia. Contra todo razonamiento, el presidente Martín Vizcarra entregó, personalmente, el premio a Storm Rodrigo, el equino de propiedad de Peña.

El mandatario fue invitado unas semanas antes por los directivos del Jockey Club, representados por Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Alberto Fujimori. Al recibir la invitación, ninguno de los asesores del jefe de Estado alertó sobre la posibilidad de que el trofeo fuera a parar a la caballeriza del prófugo Óscar Peña. Sobre todo porque el año pasado su caballo fue el que ganó la clásica carrera. Los portales especializados en hípica ya pronosticaban a Storm Rodrigo como vencedor.

Peña tiene una condena de cinco años de cárcel, junto a Félix Moreno, por la venta ilegal del fundo Oquendo en el Callao. Pero sus caballos siguen compitiendo, su stud no ha sido embargado y su personal sigue participando y hasta se fotografía con el presidente de la República.

ADVERTENCIA HECHA

A inicios de este año, Perú21 publicó la noticia de que el caballo del prófugo Peña había ganado el Clásico Independencia de 2018. A él le dicen el ‘Rey de la Pesca Negra’ porque las autoridades han demostrado que se dedicaba a la pesca ilegal. Uno de los personajes que creció con Peña, como lo hizo Moreno, es el controvertido congresista Roberto Vieira, recién denunciado constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación por tráfico de influencias.

El legislador admitió hace unos meses que conoce a Peña “del mundo pesquero y de la hípica”. Vieira también fue invitado al hipódromo de Monterrico en representación del Congreso. Inclusive se jactó de haber posado para las fotos al lado del mandatario en la victoria del caballo de Peña.

También llegó para la carrera el flamante tercer vicepresidente del Parlamento, Marvin Palma, de la bancada Cambio 21: la de Kenji Fujimori. A los dos días de estar con Aguinaga y Palma en el hipódromo, Vieira oficializó su incorporación a Cambio 21.

Marvin Palma, vocero de Cambio 21, que hoy acoge a Vieira. (Jockey club)

“VISITA INOPINADA”

El presidente Vizcarra entregó el premio, como se observa en la fotografía, y después declaró: “Hace tres años estuve en una carrera y hoy retorno con mucho agrado atendiendo la invitación del presidente del club (Alejandro Aguinaga)... Felicidades al ganador y al propietario, se nota que hay un gran esfuerzo”. Por su parte, Aguinaga declaró: “El presidente Vizcarra, con su presencia, engalana esta reunión que cumple 100 años”.

Este diario se comunicó anoche con la oficina de prensa de Palacio de Gobierno para saber cómo así el presidente asistió a este evento. Palacio respondió que el mandatario Vizcarra no sabía a quién premiaba. “Todos los 29 invitan al presidente. Él no sabe ni quiénes participan ni quiénes pueden ganar. Se entregó el premio al que ganó la partida”, señaló la encargada de la oficina de prensa.

Cuando consultamos por qué sus asesores no le advirtieron sobre el riesgo que corría al asistir, la respuesta fue: “El tema no estaba en la agenda formalmente, (Vizcarra) decidió ir un rato. En este caso no hubo avanzada porque no estaba en la agenda oficial”. Pero desde la oficina de prensa reconocen que “si hubiéramos tenido conocimiento de que iba a ir, estábamos horas antes y habríamos visto todo esto, pero fue casi una visita inopinada y lamentablemente estas informaciones no se tenían a la mano”.

Óscar Peña lleva prófugo más de seis meses, el mismo tiempo que su cómplice Félix Moreno. La Policía asegura que los busca por cielo, mar y tierra, pero hasta el momento no hay resultados.