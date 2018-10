Vizcarra al Congreso: "No desnaturalicen las propuestas de reforma política"

El presidente de la República, Martín Vizcarra , rechazó hoy la propuesta de un sector del Congreso de la República de incluir la no reelección de congresistas en el dictamen sobre la bicameralidad, reduciendo así el referéndum a tres preguntas.

"Las propuestas son de cuatro reformas y el referéndum debe ser con cuatro preguntas. He escuchado que hay propuestas para que dos reformas se junten en una y pueda ser una sola pregunta, no estamos de acuerdo, tienen que ser las cuatro preguntas", dijo ante la prensa.



Para el jefe de Estado, las mencionadas propuestas de reforma constitucional no pueden estar incluidas en un solo proyecto porque algunas personas pueden no estar de acuerdo con una de ellas y no se podrá conocer su opinión al momento de ser sometidas a consulta popular.

"No pueden juntar la pregunta de bicameralidad con no reelección porque uno puede estar de acuerdo con una y en desacuerdo con otra. Pero si las juntan, ¿cómo damos a conocer nuestra opinión? Les pido, con el respeto que se merecen, pero con la firmeza que nosotros tenemos con el Congreso, que por favor no desnaturalicen", argumentó Martín Vizcarra desde Huancayo.

Asimismo, el mandatario dijo que espera que entre "hoy, mañana o máximo el jueves", el Parlamento apruebe los dos proyectos de reforma constitucional restantes planteados por el Ejecutivo sobre el sistema político y de justicia.

"Esperamos, como el propio Congreso se ha comprometido, (que) aprueben las otras dos reformas de la Constitución que se refieren a bicameralidad y a la no reelección inmediata de los congresistas. Eso le pedimos al Congreso", indicó Martín Vizcarra.



Contradicciones

El legislador aprista Jorge del Castill o explicó que las dos reformas del Ejecutivo entran en contradicción al plantearse la modificación en el artículo 90º de la Constitución. Ello debido a que la no reelección se refiere a un mismo cargo mientras que la bicameralidad presenta dos asambleas, e incorpora como uno de los requisitos para ser senador que antes se haya sido diputado.

"El Congreso no puede dictaminar dos artículos 90º con distinto contenido. Dictamina uno u otro, o los integra. El Gobierno no quiere que se integre, pero no puede ser aprobado así, sino que tendrá que incluirse en el proyecto de bicameralidad. Entonces, ya no serán cuatro preguntas sino tres", advirtió.

En este sentido, Jorge Del Castillo informó que el texto aprobado el viernes sobre la bicameralidad será perfeccionado mañana, así que bien se podría agregar la no reelección inmediata.