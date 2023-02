Vizcarra buscó apoyo de Alan para la vacancia de PPK

Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente caído en desgracia, reapareció en público luego de que se levantaran las restricciones que se le impusieron en el marco de la investigación por lavado de activos en su contra. Durante su entrevista en RPP, el exmandatario acusó a su sucesor, Martín Vizcarra, de haber complotado junto a Keiko Fujimori para destituirlo del cargo. Pero no le bastó acercarse al fujimorismo; además, Vizcarra buscó a Alan García.

“Yo sé que tú te estás

reuniendo con la lideresa de la oposición (...) y que has estado anoche con ella en tal sitio, con el señor Chlimper y otros. (...) Si tú quieres sacarme del puesto, dilo en público, no estés circulando por hoteles o departamentos misteriosos”, aseguró haberle dicho a Vizcarra semanas antes de su renuncia.

Vizcarra, en respuesta, aseguró que su antecesor “tiene una laguna mental”. Además, afirmó que PPK nunca le hizo ningún reclamo.

Sin embargo, la exvicepresidenta Mercedes Aráoz dijo a Perú21 que aquello sí sucedió en febrero de 2018. “Yo no estuve en la conversación que ellos tuvieron en privado, pero PPK me contó luego”, señaló. Asimismo, dijo que el entonces vicepresidente Vizcarra negó las acusaciones.





No se quería ir

Vizcarra dijo que él y Aráoz le ofrecieron a PPK renunciar a sus cargos si el Congreso lo vacaba en 2017. Sin embargo, según Aráoz, fue Kuczynski quien les pidió a ambos que renuncien si era destituido. Ante ello, la exvicepresidenta aseguró que estuvo de acuerdo. Sin embargo, relata que Vizcarra no quiso renunciar y “fue a hablar con PPK, a decirle que se tenía que quedar para protegerlo”.

Un chat entre Vizcarra y el exministro y actual colaborado eficaz Juan Manuel Hernández, revela que el expresidente miente. “El presi me ha pedido la renuncia a la vicepresidencia”, le dice Vizcarra a Hernández. En ese mismo chat, Vizcarra también le pide “Diles (a los vacadores) que no voy a renunciar. (...) Pero que no se vea como un atropello”.

Como recuerda Aráoz, Vizcarra ni siquiera asistió a la casa de Kuczynski a saludarlo la noche que se salvó de ser vacado, a pesar de que la bancada oficialista y ministros sí lo hicieron.

En agosto de 2018, el secretario de Fuerza Popular aseguró que Vizcarra se reunió con él en enero de ese año, para asegurarse de que no renunciaría en caso logren vacar a Kuczynski. Mercedes Aráoz confirmó la versión: “Un familiar de Pepe Chlimper me contó que fue en su casa la reunión”.





Buscó a Alan

Aráoz contó que Vizcarra buscó el apoyo del expresidente Alan García para lograr la vacancia de PPK. El excanciller Luis Gonzales Posada confirmó a Perú21 la versión y narró que Martín Vizcarra lo contactó a través de un amigo en común para pedirle que lo reúna con García. “Me dijo que el Congreso está debatiendo la vacancia de PPK y que necesitaba el apoyo de Alan García”, narra Gonzales Posada. Asimismo, asegura que “ese solo pedido tenía un tufillo de conspiración”. Sin embargo, Gonzales Posada le respondió que “no necesita el apoyo de García” y que, “de darse la vacancia, el APRA respetaría lo que señala la Constitución”. Pero Vizcarra insistió.

“Evidentemente, está conspirando para sacar a Kuczynski”, fue la respuesta del expresidente aprista a Gonzales Posada. Asimismo, el excanciller manifestó que García le dijo “Dios quiera que este hombre no llegue a la presidencia, tengo el peor concepto de él”.

Al igual que su vacunación, todo indica que la lealtad de Vizcarra a PPK es una mentira más. Citando a Aráoz: “el señor es un diplomado en mentiras”.