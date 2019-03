Violeta sobre el Premier: “Hay que darle al menos tres meses para que demuestre su gestión”

Gilbert Violeta, presidente del partido Contigo (ex PpK), hace un análisis sobre el nuevo gabinete de Salvador del Solar y las relaciones con el Congreso.



¿Cuál es su opinión respecto al gabinete?

Yo le deseo todos los éxitos a Salvador del Solar, él fue ministro durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski y a mí me tocó en más de una oportunidad apoyarlo y espero que tenga una gestión exitosa porque tiene grandes retos como la reconstrucción que es una de las más grandes demandas ciudadanas. Plata hay, el problema no es la plata, es la gestión.

El Premier Salvador del Solar ha dicho que tenemos un país ordenado y que el cambio no se debe a una crisis.

Es verdad, la salida del señor Villanueva es como que deja la batalla sin que se haya dado un disparo al aire, él ha salido no porque se ha producido una crisis política, no porque se hayan producido grandes manifestaciones, o porque el Parlamento lo ha cuestionado, se ha ido por agotamiento político, su ciclo político se agotó, y se agotó por estas demandas de gestión que creo que fueron deficitarias y por eso para nosotros, que expresamos algún tipo de vista crítico, la salida del señor Villanueva nos da la razón.

¿El cambio se debió dar antes?

Se lo dijimos al presidente y ese ha sido nuestro punto de vista, por eso insisto que si el señor Villanueva se hubiese ido cuatro o cinco meses atrás ya estaríamos retomando el impulso, que ojalá que ahora con el señor Del Solar se logre.

Muchos dicen que le darán el beneficio de la duda, pero que esperaban a alguien más político.

Yo no diría el beneficio de la duda, hay que darle la oportunidad, por lo menos tres meses, de que pueda demostrar su capacidad de gestión y de diálogo político con el propio Parlamento. Yo he escuchado a algunos ex colegas que intentan decir que todo es una maravilla, y creo que eso le hace daño al presidente, al Parlamento y a la clase política. Cuando intentamos decir que todo es una maravilla y la población está esperando más que eso, lo que asume es que les estamos mintiendo y eso no debería ocurrir.

¿Tres meses de prueba?

Yo diría por lo menos tres meses que permita que el señor Salvador del Solar demuestre las capacidades de gestor público.

¿Qué opina de la presencia de Carlos Bruce?

Cuando lo vi juramentar me di cuenta por qué él cambio de opinión de la noche a la mañana cuando en una reunión de bancada él nos decía que debíamos tomar distancia del gobierno y que debíamos declararnos una bancada independiente y dos horas después de tener una reunión en Palacio pasó a ser el más importante oficialista y vocero del gobierno. Ahora entiendo cuáles fueron los principios, como él dijo que lo llevaron a su cambio de opinión.

¿Qué cree que pasó?

Yo creo que esta expectativa por el fajín ministerial lo llevó a cambiar los principios que tanto defendía. Ahora, es legítimo, completamente legítimo que un político o un parlamentario o cualquier ciudadano pueda servir al país en cualquier cargo ministerial. Mi crítica no va en ese sentido, porque además creo que tiene un perfil que ha demostrado mucho éxito. Mi crítica es que ahora sabemos las razones de fondo que lo llevaron a cambiar de opinión.

Experiencia tiene.

Sí, y ojalá que haga una gran gestión porque no se trata del señor Bruce, del señor Violeta, sino de lo que hay que hacer.

¿Con qué bancada va a coordinar este gabinete? ¿Cuál es el bancada oficialista?

A estas alturas la Bancada Liberal. Lo que queda de la bancada Peruanos por el Kambio, que debe cambiar de nombre, creo que hay más de un colega que va a hacer sus mejores esfuerzos para tratar de representar al Ejecutivo.

¿Pero el presidente con qué bancada va a coordinar?

Creo que coordina con más de una, hace mucho que lo hace.

¿Cómo va el proceso de creación de la bancada Contigo?

Estamos tratando de que se cree una bancada defendiendo los principios básicos. Ya tenemos a los integrantes.

¿Cuándo lo hacen oficial?

Esperamos hacerlo en el transcurso de la semana. Los derechos parlamentarios no se pueden ejercer si no estás en una bancada. Nosotros estamos en el limbo, ya el vocero de PpK nos ha retirado de todas las comisiones. Yo voy a las comisiones por mi condición de parlamentario.

¿Qué va a pasar con el nombre de Peruanos por el Kambio?

La bancada tiene que cambiar de nombre. Si no lo hacen el partido decidirá con el asesor legal y el personero legal tomarán las acciones del caso, pero yo prefiero no entrar en esos detalles.

¿Se puede tomar alguna acción legal?

Sí, porque el nombre es un registro hecho por el partido político (ahora Contigo), es patrimonio del partido político, no solo de su acervo documental, también histórico.

¿Desde la bancada PpK dicen que ellos fueron elegidos con ese nombre?

Si ellos reconocen que fueron elegidos por Peruanos por el Kambio, por el partido político PpK, entonces deberían estar en la bancada Contigo.

¿Contigo apoyará al gobierno?

Como siempre lo hemos hecho (…) Pero la función de lealtad no está en decirle ‘sí señor’ a todo lo que diga el presidente o el premier, nuestro deber de lealtad está en ser sinceros, en dar a conocer nuestra opinión porque es la mejor manera de apoyar.

¿Ha hablado con el presidente Martín Vizcarra?

Como partido le mandamos una carta el 15 de febrero al presidente Vizcarra pidiéndole una reunión y no hemos tenido ninguna respuesta, ni mayor comunicación.