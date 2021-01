La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez , reiteró que las elecciones generales agendadas para el domingo 11 de abril ya han sido convocadas para esa fecha, en respuesta a las declaraciones que hizo Martín Vizcarra como candidato al Congreso de Somos Perú para que se posterguen los comicios por la segunda ola de coronavirus (COVID-19).

En esa línea, destacó que se van a aplicar protocolos de seguridad para reducir los riesgos de contagio y que se brindará todo el apoyo necesario con las fuerzas del orden para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pueda aplicar las medidas que tiene previstas contra el COVID-19.

“[El expresidente Martín Vizcarra ha propuesto que elecciones se posterguen al 23 de mayo, ¿es atendible esto?] Las elecciones ya están convocadas. Nosotros como Ejecutivo nos hemos reunido con los organismos electorales para ver cómo va el proceso. Afortunadamente ONPE ya ha adoptado hasta 7 protocolos para garantizar que la jornada electoral sea segura en términos también de la salud pública”, señaló a RPP.

Violeta Bermúdez se pronunció luego que Martín Vizcarra, candidato al Parlamento por el número 1 de Somos Perú en la lista de Lima Metropolitana, señalara que se debería cambiar la fecha de las elecciones generales y postergarlas un mes, hasta el 23 de mayo, cuando la curva de la segunda ola esté supuestamente en descenso.

“Si en abril todavía vamos a tener un alto nivel de contagio en tendencia decreciente no podemos tener elecciones, somos claros, no pueden haber elecciones en abril. Ahora no se trata de postergar las elecciones tres meses, un año, de ninguna manera, así como sube rápido, va a bajar rápido”, dijo el exmandatario en un video que publicó en Facebook.

La primera ministra aseguró que, desde el Ejecutivo, van a apoyar a la ONPE para que las elecciones se realicen respetando los protocolos que se han aprobado para el 11 de abril.

“Vamos a poner también refuerzo policial y Fuerzas Armadas para que también haya seguridad en el proceso electoral. Estamos trabajando en este momento un protocolo sanitario para la campaña electoral porque hemos visto también, con tanta pena, que los candidatos se están contagiando”, añadió.

Esta mañana, el candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, confirmó que había dado positivo para COVID-19 al igual que la postulante a la primera vicepresidencia por el mismo partido, Flor Pablo. A ellos se sumó Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre que también se contagió de coronavirus.

Por último, Bermúdez remarcó que el Gobierno respeta el principio de neutralidad y que el mandatario Francisco Sagasti tiene como prioridad que las elecciones sean transparentes y democráticas.

“Somos un gobierno de transición y emergencia que tiene la misión de hacer la transferencia de la gestión gubernamental”, concluyó.

