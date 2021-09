La expresidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, cuestionó el reconocimiento que recibió el actual titular de la PCM, Guido Bellido, “por su trabajo a favor de la mujer peruana”, ceremonia organizada por el Foro de Mujeres de Mercosur.

“Cuando escuché la noticia (sobre el reconocimiento a Bellido), pensé que se trataba de una broma de mal gusto, porque estamos hablando de una persona que es una autoridad que, desde el inicio de su gestión, ha sido cuestionada precisamente porque ha tenido expresiones a través de sus redes sociales de carácter ofensivo para las mujeres”, comentó Bermúdez en entrevista con RPP.

La exfuncionaria recordó que Bellido ha estado involucrado en un incidente, por el cual es investigado en el Congreso, con la parlamentaria Patricia Chirinos.

“Con lo que ha pasado hoy día, me parece que no pueden reírse así de nosotras, de las mujeres. No veo nada que haya hecho en favor de la igualdad de las mujeres y en el respeto de sus derechos”, expresó.

Denuncia contra Bellido

El reconocimiento a Bellido se realiza días después de que surgiera la denuncia de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, quien señaló que Bellido Ugarte le dijo “solo falta que violen”. El incidente ocurrió antes de que el denunciado asumiera el cargo de la PCM.

Bellido ha negado esta acusación y ha descartado cualquier acto o pronunciamiento machista. En entrevista con Best Cable Canal 3, a inicios de setiembre, el primer ministro señaló que “no hay coherencia” en la acusación y cuestionó que la legisladora recién haya hecho la denuncia semanas después. También afirmó que nunca habló con ella ese día.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Entrevista a Yessenia Álvarez