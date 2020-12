La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, dijo que el ahora exministro del Interior Cluber Aliaga no renunció, sino que ella le pidió la renuncia luego de haberse percatado que no compartía los objetivos que se planteó el Gobierno a nivel de fortalecimiento de la Policía Nacional (PNP).

“Yo le solicité su renuncia (a Cluber Aliaga) cuando me percaté que el señor no había comprendido los objetivos de este gobierno de transición. Uno de los primeros, como señalamos públicamente, es la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento entre la ciudadanía y la Policía Nacional”, dijo en una entrevista a TV Perú Noticias esta mañana.

“Lo escuché (a Aliaga) largamente el día sábado y le expuse con claridad cuál es la posición del Gobierno de transición, de emergencia, pero al parecer el señor no comprendió y, si no comparte los objetivos, la verdad es que no debió aceptar el cargo porque la posición del Gobierno ha sido clara desde el día que el presidente Sagasti asumió la presidencia”, añadió.

Cluber Aliaga presentó su carta de renuncia la tarde este lunes, luego de haber respondido, tanto en entrevistas como ante el Congreso, que la decisión de pasar al retiro a 18 generales de la PNP había sido “apresurada” e innecesaria.

“Considero que fue una decisión apresurada, muy rápida. Se pueden tomar decisiones, pero hay que tomarse el tiempo y hay que ajustarse a las formalidades [...] No había la necesidad de tomar una decisión tan apresurada que genera una desazón en el policía que ha dado tantos años al servicio”, dijo Aliaga el domingo 6 en Canal N.

Bermúdez precisó que pidió la renuncia al exministro del Interior antes de la 1 p.m. del lunes, antes que recibieran un oficio de la Defensoría del Pueblo en el que Walter Gutiérrez consideró que el Ejecutivo contravino las disposiciones del Tribunal Constitucional (TC) al realizar cambios dentro del la PNP sin considerar la meritocracia, posición que la primera ministra también cuestionó.

“Lamentablemente ha sorprendido mucho que Gutiérrez enviara ayer, hacia cerca de la 1 p.m. cuando ya había pedido la renuncia del señor Aliaga, este oficio con copia al señor Aliaga porque al día siguiente que tomamos la decisión (de cambios en la PNP) hubo una reunión en Palacio de Gobierno con el Consejo de Estado y el señor Gutiérrez estuvo presente y no dijo nada”, indicó para luego reiterar que el mismo TC ha reconocido la atribución exclusiva del Ejecutivo de realizar cambios en la institución policial.

Designar a Aliaga fue una “equivocación”

“Luego de jurar como ministro, empezó a vertir opiniones totalmente contrarias a las políticas de Estado definidas por el presidente de la República y sustentadas en nuestra presentación ante el Congreso de la República la semana pasada. Estamos en un Gobierno de transición y también de emergencia, no podemos admitir cualquier acto que no sume [...] Así que optamos por la decisión más clara, concreta y contundente: relevarlo en un contexto en que no estamos para perder el tiempo”, manifestó la ministra Bermúdez.

La primera ministra lamentó haberse “equivocado” en la designación de Cluber Aliaga como ministro del Interior, pero aseguró que buscó rectificar esto lo antes posible con la designación su reemplazo, José Elice.

“Lamento el habernos equivocado en la designación del señor Aliaga, pero hemos tratado de rectificar lo más pronto posible para no lesionar aún más esta sensación que puede haber al interior de la PNP [...] José Elice tiene las mejores credenciales de una persona demócrata que conoce la institución, cómo se fortalecen las instituciones públicas y creo que con su designación como nuevo ministro del Interior vamos a demostrar que, en un corto tiempo, las medidas que hemos propuesto van a ayudar a trazar un rumbo hacia el fortalecimiento de la institución policial”, concluyó.

