La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez , dijo que durante la campaña electoral pudo percatarse cómo muchos políticos usan los “insultos” y las “mentiras” como mensajes para comunicarse.

“Hemos visto, y el periodo electoral nos ha mostrado cómo es que frente a una situación de crisis reaccionamos de manera descomunal. Insultándonos, agraviándonos en el propio ejercicio de la política”, comentó esta mañana en una entrevista a RPP.

La primera ministra recordó que, en una encuesta realizada en el 2020 en el marco del bicentenario de la independencia que se conmemora este año, 7 de cada 10 peruanos dijo desconfiar del otro, algo que consideró como algo “terrible”, especialmente en un contexto de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Violeta Bermúdez dijo que la política no debería tener mensajes con insultos o mentiras. (RPP TV)

“Algo que he aprendido en estos meses es cómo muchas personas que se autodenominan políticos, porque ejercen la política, usan el insulto y la mentira como una forma de comunicación cuando la forma de comunicación en política debería ser el diálogo”, manifestó.

“Nadie dice que no se debe discrepar pero hay que hacerlo con respeto. He visto mucha falta de respeto en el ambiente político. Quizá por eso el ambiente político no es atractivo para muchas personas que queremos aportar en nuestro país”, añadió.

Violeta Bermúdez rescató que, a lo largo de su trabajo como presidenta del Consejo de Ministros, pudo percatarse que hay muchos servidores y servidoras públicos con compromiso que trabajan con vocación de servicios.

“Los debates políticos acaparan la atención, pero hay muchos servidores y servidoras públicos que día a día encuentran soluciones a los problemas de nuestro país y eso ha motivado mucho a seguir introduciéndome en la gestión, pero sobre todo en la promoción de un servicio civil meritocrático”, concluyó.

