La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, garantizó que desde el Gobierno se garantizará el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que no se generen aglomeraciones el día de las elecciones generales del 11 de abril. Sin embargo, descartó que los miembros de mesa vayan a recibir la vacuna contra el coronavirus antes de esa fecha.

Bermúdez también destacó que, en ninguna parte del mundo, ha sido requisito para realizar elecciones que los miembros de mesa hayan recibido una vacuna contra el coronavirus antes de los comicios, y descartó de este modo que estos ciudadanos vayan a acceder a alguna dosis debido a la escasez de estos fármacos a nivel internacional.

“El suministro internacional de vacunas es bastante irregular. En la medida que no hemos recibido el lote necesario para cubrir, no solo a los miembros de mesa, sino a toda la población, lamentablemente no han sido y no van a ser vacunados antes de la fecha de elecciones”, comentó luego de recordar que ellos recibirán el incentivo de S/ 120 por cumplir con su deber de ser miembros de mesa.

Violeta Bermúdez aseguró que el objetivo del Gobierno es apoyar en todo lo posible a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) haga cumplir los protocolos de seguridad para disminuir el riesgo de contagios de coronavirus (COVID-19).

“Nosotros vamos a brindar todo el apoyo a través de la presencia de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas para ayudar a que las personas se ordenen”, garantizó en declaraciones a TV Perú.

En esa línea, señaló que el Ejecutivo está colaborando con la ONPE y la aplicación de los siete protocolos que se elaboraron con medidas sanitarias y así resguardar de la pandemia a miembros de mesa, electores, personeros y demás personal que estará trabajando el 11 de abril.

“Es fundamental continuar con la previsión de contagios. Lo que queremos es evitar que las personas el día de elecciones, que generalmente se reúne mucha gente y salimos de nuestras casas a ejercer nuestro derecho de sufragio, evitemos aglomeraciones”, manifestó.

La primera ministra recordó que la ONPE ha prácticamente triplicado el número de locales de votación, redujo el número de mesas de votación a uno por aula, y se ampliaron los horarios de votación a un plazo de 12 horas, de 7 a.m. a 7 p.m..

“Es fundamental que en estos días nos informemos. La página web de la ONPE es muy amigable y en ella podemos ver nuestro local de votación y la hora que nos toca votar”, precisó al recordar que se han establecido horarios escalonados recomendados para ir a votar según el último dígito del DNI.

