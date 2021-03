La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, recordó en el Día Internacional de la Mujer que las políticas de igualdad de género “cambian las relaciones familiares” para “bien”, para que tanto hombres como mujeres puedan desarrollarse en igualdad. Destacó que en el siglo XXI los roles que cada uno cumple han cambiado.

“Yo les recordaría a las personas que tienen temor en general a las políticas de igualdad que estamos en el siglo XXI y que la situación de hombres y de mujeres ha cambiado, que las mujeres aportamos a la economía del país y del hogar, que asumimos muchas responsabilidades y que, definitivamente sí, las políticas de igualdad cambian las relaciones familiares, pero las cambian para bien, para que las mujeres y los hombres podamos desarrollarnos en igualdad de oportunidades, para que nuestros hijos e hijas tengan los modelos de seres humanos sin discriminación por razón de sexo”, señaló en diálogo con RPP.

Violeta Bermúdez se refirió al ámbito político y la participación de la mujer e indicó que los calificativos que muchas veces se emplean “no ayudan a construir Patria”.

“Cuando las mujeres estamos en política y somos dialogantes nos califican de suavecitas, de débiles, y cuando reaccionamos de manera enérgica nos dicen que somos violentas. Por favor, yo creo que esta forma de calificar a las mujeres de manera distinta que a los hombres no nos ayuda a construir Patria, una Patria en igualdad. Creo que debería ser el desafío de este Bicentenario”, sostuvo.

Finalmente, la primera ministra resaltó que en las diversas posiciones que ha asumido a lo largo de su trayectoria profesional “siempre” ha intentando “integrar esa perspectiva de género”, lo cual también aplicó en la construcción de su Gabinete Ministerial.

“En las diversas posiciones que he ido ocupando siempre he tratado de integrar esa perspectiva de género que no es sino la perspectiva por el logro de la igualdad en las diversas áreas y diversas responsabilidades que he asumido. Ahora en el gabinete tenemos a un presidente, al presidente Francisco Sagasti, que es una persona absolutamente comprometida con la igualdad y tuve la oportunidad de formar con él un primer gabinete paritario. Hemos tenido un par de bajas femeninas, pero eso no quita que, en general, el promedio de las mujeres que lidera el sector público es bastante equilibrado en relación a los hombres”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Presidente Francisco Sagasti: “Con las vacunas empezamos desde cero”