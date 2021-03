La primera ministra, Violeta Bermúdez, aseguró este jueves que -como especialista en derechos humanos- la “violencia contra la mujer es un problema estructural” que existe y que debe ser erradicado.

Durante una actividad del programa Qali Warma, Bermúdez evitó pronunciarse sobre Neldy Mendoza, candidata a la vicepresidencia del partido Renovación Popular de Rafael López Aliaga y su posición respecto al uso de anticonceptivos y la violencia contra las mujeres.

“Estamos en periodo electoral y como Ejecutivo respetamos el principio de neutralidad, no me quisiera pronunciar sobre ningún candidato ni candidata en particular; sin embargo, como especialista en derechos humanos y en derechos de las mujeres, puedo decir que la violencia contra la mujer es un problema estructural, existe, todos los días vemos a víctimas de violencia y tanto el Estado como la sociedad debemos asumir el compromiso de erradicar la violencia”, señaló a la prensa.

En una conferencia realizada en el 2012, Neldy Mendoza afirmó que las mujeres que utilizan anticonceptivos son “violadas por los esposos” y que el 89% de la violencia familiar se daba en mujeres que usaban anticonceptivos.

Al respecto, Bermúdez precisó que como Estado lo que se busca es prevenir la violencia y que “no se produzca”.

“Esta pregunta me permite compartir con ustedes que hace unos días se han aprobado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, un conjunto de lineamientos estratégicos para prevenir la violencia contra las mujeres a lo largo de su ciclo de vida”, sostuvo.

“Lo que buscamos como Estado es que la violencia no se produzca, que la prevengamos desde el primer momento, antes que se produzca y esto es algo que nos compromete a todo el Estado y a la sociedad”, agregó.

