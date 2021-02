La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez , aseguró este domingo que el Gobierno espera vacunar contra el COVID-19 “entre 10 y 15 millones de personas” hasta el 28 de julio del 2021. Explicó que la intención del Ejecutivo es que se vacune a una mayor población y por ello continúan las negociaciones con 10 laboratorios.

“Una aspiración realista sería, por lo menos, esperamos hacia finales del Gobierno de Transición y de Emergencia poder vacunar a entre 10 y 15 millones de personas”, afirmó en una entrevista con ‘Punto Final’ en Latina.

“Nosotros quisiéramos que fueran más, pero no me aventuraría a dar una cifra cuando no tenemos los contratos plenamente culminados”, señaló

Al ser consultada respecto a la vacunación contra el COVID-19 de los miembros de mesa para las Elecciones Generales del 2021, Bermúdez indicó que los ciudadanos designados para ejercer esa labor están “en el último subgrupo de la fase 1 del cronograma de vacunación”.

“Dentro del plan nacional de vacunación hay tres fases, en el grupo de la primera fase, el último subgrupo son los miembros de mesa, entonces, si tenemos las vacunas oportunamente, ellos tendrían que ser vacunados. Todo va a depender de la confirmación de las fechas en las que nos llegarían estas vacunas”, manifestó.

La jefa del Gabinete Ministerial indicó que el Gobierno nunca cerró las negociaciones con el laboratorio estadounidense Pfizer para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Explicó que el Ejecutivo espera “cerrar” dicho contrato en los próximos días.

“Seguimos en negociaciones con Pfizer, nunca se cerraron y estamos esperando noticias y tan pronto las tengamos, como es característica del Gobierno, estaremos comunicándolo a la población, porque tampoco queremos generar expectativas que no son realistas”, detalló.

