La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, confirmó que en una de las últimas conversaciones que sostuvo con el exministro del Interior Cluber Aliaga en su despacho, le pidió que se le aparte de su celular porque le pareció que lo estaba usando para grabar el diálogo que sostuvieron este lunes.

“Lo que puedo confirmar es que en la reunión de ayer, donde supuestamente (Cluber Aliaga) me llevaba su carta de renuncia a mi oficina, a mitad de la conversación, sacó su celular y yo pedí a la persona que estaba conmigo, que estaba fuera, que por favor ingresara y le diera su celular porque me pareció que me estaba grabando”, detalló Bermúdez en declaraciones a RPP.

La primera ministra indicó que no tiene evidencia alguna de que Aliaga efectivamente haya tratado de grabar la conversación, pero manifestó que al abrir la puerta de su oficina, todo el personal que estaba fuera pudo presenciar el momento de la entrega del celular.

“Existió ese hecho concreto y toda la gente de mi despacho que estaba fuera (lo vio). Yo abrí la puerta porque creo que, en general, las personas tenemos que relacionarnos con mucho respecto y eso es lo que le reclamé al ministro en ese momento. Me dijo ‘no, voy a llamar a mi asesor’. No me consta tampoco, pero más allá de eso, tampoco me parece de respeto estar dialogando y sacar el celular para empezar a digitar”, manifestó Bermúdez.

Horas antes, al ser consultado sobre esta información, Cluber Aliaga descartó haber intentado captar en su celular la conversación que sostuvo con la primera ministra.

“Es risible (la acusación de que traté de grabar) Yo he estado en su despacho, hemos estado los dos solos, a cierta distancia por el tema COVID, pero frente a frente [...] Cuando ve que estoy llamando al asesor del presidente (Francisco Sagasti) para ver si ya no vamos a discutir el tema, como ella dijo, entonces toma las cosas y dice ‘usted me está grabando’. Y digo que estoy tratando de llamar al asesor del presidente. Entonces llamó al edecán, llamo a mi edecán y entrego mi celular para que no vaya a pensar que estoy grabando nada”, dijo a RPP el exministro.

Cluber Aliaga renunció al cargo de ministro del Interior luego de cinco días de haber asumido el encargo como parte del gabinete de Violeta Bermúdez. En su reemplazo, fue designado José Elice.