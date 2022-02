La reconocida psicoanalista Matilde Caplansky adelantó que un perfil psicológico debe realizarse con el paciente en persona, por ello, dio sólo aproximaciones de los rasgos psicológicos del premier Héctor Valer, tras su conferencia de prensa, en la que intentó negar las denuncias en su contra por violencia familiar.

“Es macabro, es terrible. Héctor Valer ha debido de reconocer y decir algo así como: en ningún momento he pretendido ser violento y lo lamento profundamente, yo estimo mucho a mi familia, a mi mujer y a mi hija. Una cosa de ese tipo, sería mucho mejor a decir que vengan los psicólogos a tomarme pruebas para ver si soy así, porque esa respuesta habla más bien de un personaje violento y golpeador”, indicó.

Perú21TV conversó con la psicoanalista Matilde Caplansky y dio aproximaciones de lo que sería el perfil psicológico del primer ministro Héctor Valer, partiendo de las denuncias por violencia familiar que pesan en su contra.

La psicoanalista también se refirió sobre las denuncias por violencia familiar contra Valer.

“De lo que he leído, su actitud, lo que dicen los vecinos, me inclino a pensar que todo lo que dijeron su esposa y su hija es verdad, desgraciadamente. Yo no veo porqué tendrían que creerle a él, cuando son dos mujeres las que lo denuncian, y nada menos, que su esposa y su hija. Además, la esposa falleció hace poco, entonces, el tema se vuelve más delicado”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO:

Premier Héctor Valer agarró a patadas a su esposa y a su hija y les pegó a un sereno de San Borja y a la psicóloga de Agrobanco. Además encuesta Datum, el 85% de peruanos percibe que la corrupción sigue igual o se ha incrementado con este gobierno. Advierten que paralización de La Pampilla creará desabastecimiento de combustible.