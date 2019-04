Martín Vizcarra “es el único que puede ir” a Las Bambas a solucionar el conflicto, dice Villanueva

El ex presidente del Consejo de Ministros César Villanueva aseveró este miércoles que el presidente Martín Vizcarra “es el único que puede ir” a Apurímac y conversar con la comunidad de Fuerabamba “a este nivel” del conflicto social en torno al corredor minero utilizado por la mina Las Bambas .

“[¿Cree que el presidente debería ir a Fuerabamba?] A este nivel ya es el único que puede ir, y creo que Martín Vizcarra siempre ha dado la cara para conversar con la gente, porque [los pobladores] ya están un poco incrédulos de los acuerdos que se pueden tomar de buena fe”, sostuvo en una entrevista con Ideele Radio.

El ex primer ministro indicó que más que pedir disculpas, el mandatario debería reconocer los incumplimientos acordados con la comunidad y justificar "de manera clara" por qué se categorizó el corredor minero como una carretera nacional.

“Más que pedir disculpas [por parte de Vizcarra], que siempre es muy difícil de una autoridad, se trata de reconocer [incumplimientos]. El tema de la carretera [por ejemplo], se tienen que dar las justificaciones más claras, en la medida que la recategorización de lo que fue una trocha inicialmente para pasar a que sea una carretera nacional, lo hicieron con la mejor voluntad del mundo”, señaló.

En otro momento, Villanueva cuestionó que diversos sectores que pidan al Gobierno “mano firme” para resolver el conflicto por el proyecto Las Bambas y aseveró que hacer uso de la fuerza sería una muestra de “debilidad” por parte del Ejecutivo.

“He escuchado con la tranquilidad que me caracteriza, de una paciencia amazónica, el discurso que hay que meter la fuerza y autoridad ¿qué cosa es la autoridad cuando tú no has cumplido tus obligaciones para que otros las cumpla? Ahí hay un primer problema”, manifestó.

“La autoridad cuando se hace con las armas no es autoridad, es debilidad”, indicó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la presentación del jefe del Gabinete, Salvador del Solar, este jueves ante el Parlamento, el también congresista de Alianza para el Progreso indicó que su bancada le brindará el voto de confianza al Ejecutivo y le deseó éxito a su sucesor.