Villanueva sobre reunión entre Vizcarra y Keiko Fujimori: "No hubo ningún pacto"

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva , negó cualquier pacto o acuerdo bajo la mesa entre el mandatario Martín Vizcarra y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori .

En diálogo con el programa "20 18" de Canal N, minimizó las críticas hacia Vizcarra por haber negado la reunión con la excandidata presidencial, y consideró que hay problemas más importantes.

"No ha habido ningún pacto. Nunca lo hubo. No hubo nada oscuro, nada bajo la mesa. No es un tema de mayor trascendencia a los problemas que estamos enfrentando hoy", expresó.

Villanueva aseguró que la iniciativa de la reunión entre Vizcarra y Keiko Fujimori fue de él, tras lo cual se encargó de coordinar el encuentro con el entonces vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry.

"Estoy de acuerdo con el presidente de que fue un error no comentar de esas reuniones, con la transparencia que lo caracteriza. La señora olvidó del acuerdo reservado de esa reunión y ahora lo hace público. La reserva fue un acuerdo de ambos. Hay que preguntarle a ella la razón de romper el acuerdo. Si alguien rompe el pacto, será su decisión y lo explicará", anotó.

Asimismo, el primer ministro dijo no creer que alguna ocurrido alguna reunión entre Vizcarra y el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper.

"Yo no he conversado jamás con José Chlimper, no ha intervenido en lo absoluto en las coordinaciones de las reuniones con el presidente. No creo que el presidente se haya reunido con Chlimper, de nuestro lado no tenemos ninguna información de que esa reunión se haya producido", enfatizó.

"De mi parte, no creo que se haya dado. No conozco a Martín de ahora, lo conozco desde hace muchos años porque hemos luchado juntos por la descentralización", agregó.

Según Villanueva, la segunda reunión la propició Keiko Fujimori. "Buscó la manera de reunirse con el presidente mediante el vocero (Daniel Salaverry)", refirió.

Finalmente, el primer ministro también consideró "poco elegante" que a un presidente de la República se le tenga que decir qué ministro debe salir o quedarse. "En ese momento se tomó la distancia respectiva", recordó.