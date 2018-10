Villanueva: Podemos hacer que los Hinostrozas no gobiernen moral del país

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, admitió que el Gobierno, el Ministerio Público y el Congreso de la República deben asumir sus responsabilidades por la fuga del ex juez supremo César Hinostroza.

"Reconocemos las faltas que hemos tenido. El problema es delicado y si no resolvemos juntos este tema, vamos a tener las puertas abiertas para cualquier desborde popular o político. Si no actuamos todos, no podemos resolver este problema", expresó.

En su presentación ante el Pleno del Parlamento, indicó que en las próximas horas se tendrán resultados concretos, luego de conocerse que César Hinostroza solicitó asilo político en España.

"Nos hemos propuesto luchar contra todos, no vamos a ocultar a nadie, no vamos a encubrir a nadie. En las próximas horas tendremos otros resultados concretos. Cada uno tiene que asumir responsabilidades, el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Congreso", enfatizó.

Advirtió que la corrupción "está llevando a la institucionalidad al piso" y a una situación de crisis. También dijo que hubiesen sabido cómo era Hinostroza, podría haber actuado con más competencias

"Creo que es un país absolutamente viable, potente, pero no podemos trabajar solamente con un brazo, tenemos que trabajar con todas las fuerzas políticas. Estamos dispuesto a transparentar las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso", remarcó.

Finalmente, Villanueva hizo una invocación al trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado: "No estamos derrotados frente a la corrupción. Podemos hacer que los Hinostrozas no gobiernen la moral del país".