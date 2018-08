Villanueva confirma reunión de Vizcarra con Keiko: 'No hay nada bajo la mesa'

Tras la revelación de Keiko Fujimori en torno a las reuniones que sostuvo con el presidente Martín Vizcarra, el premier César Villanueva manifestó que se dieron en el marco del diálogo y de consulta que ha llevado a cabo el actual gobierno con todas las líneas políticas.

"He señalado siempre la necesidad de que los líderes políticos se reúnan y conversen", indicó el premier y agregó que los encuentros entre Vizcarra y Fujimori fueron "conversaciones de consultas que se pueden dar en torno a las líneas políticas centrales, pero no es un elemento oscuro ni nada bajo de la mesa que no se pueda revelar y si la señora Fujimori lo manifestó, me parece bien", expresó a Panorama.



Ante los cuestionamientos de las diferentes fuerzas políticas en torno al referéndum, Villanueva refirió que "estamos acostumbrados a una política confrontacional... pero es positivo para los políticos, que la población entre a participar en las decisiones políticas. Esta crisis política es porque los partidos se han alejado de una relación con la población".

En ese sentido, precisó que el referéndum tiene como finalidad que en el Perú haya "una política seria, confiable y predecible".

De otro lado, Villanueva se refirió al argentino Maxilimiliano Aguiar, asesor político del presidente Martín Vizcarra y de quien se menciona sería el brazo derecho del jefe de Estado.

"Maxilimiliano realiza una asesoría pagada por el BID para mejorar la comunicación del Gobierno con la población, ese es su único papel. Es un consultor parcial y no tiene nada que ver en la decisiones políticas", aclaró el premier.