En medio de la polémica desatada sobre la conveniencia o no de una Asamblea Constituyente, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, se pronunció, semanas atrás, a favor de una “reforma profunda” del sistema de justicia que involucre al Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia y Academia de la Magistratura.

¿Es necesario un cambio de esas características para mejorar el acceso del ciudadano a una justicia célere, más próxima y menos costosa? Expertos en la materia analizaron el tema en un panel organizado por el Consejo Privado Anticorrupción (CPA) en alianza con Perú21, y que tuvo como moderador al director ejecutivo del CPA, Eduardo Herrera.

¿CUÁL ES LA RUTA?

Para el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sergio Salas Villalobos, el tema no solo es complejo sino que requiere de análisis, debate y consensos.

“En el Perú nunca hemos tenido un proceso serio de reforma. Ha habido muchos experimentos pero ninguno exitoso. Es importante ir a una reforma, pero para lograrlo no solo hay que pasar por un cambio de la Constitución sino ir a cosas más operativas”, advirtió.

La premisa fue respaldada por el consultor del Banco Mundial, David Varela, quien precisó que los cimientos de una reforma de justicia “deben partir de la ciudadanía y no son monopolio de jueces ni políticos”.

“No siempre una reforma constitucional y legal conduce a mejoras esperadas por la ciudadanía, y no siempre las mejoras que la ciudadanía desea necesitan de un cambio constitucional o legal. (...) No generemos expectativas que no pueden satisfacerse porque la reforma legal o constitucional no soluciona los problemas de los ciudadanos”, precisó.

En opinión del consultor, el principal problema de la justicia es siempre su limitada capacidad para prestar servicio al ciudadano, y en eso incide Salas, quien subraya que el Poder Judicial “más que un poder del Estado es una organización”, por lo que hay ahí un tema de las personas que la componen que también se debe tomar en cuenta.

LIDERAZGOS JUDICIALES

“En el Poder Judicial peruano se tiene que defender y forjar la institucionalidad, debe ser eficiente como organización para que sea atractivo y ahí sí los jueces están comprometidos, es cierto que ellos no pueden hacer la reforma, pero sí pueden generar estos cambios. (...) Un segundo factor es que, lamentablemente, en el Poder Judicial no tenemos jueces líderes. La sociedad quiere liderazgos, eso no significa que haya jueces caudillos, no hay superjueces en el mundo; lo que se requiere es que se fortalezca la institucionalidad con liderazgos judiciales”, remarcó.

Destacó como otro aspecto importante que nuestro sistema de justicia es piramidal, jerarquizado, y eso deforma la carrera judicial. “(...) En Europa las organizaciones son horizontales y los jueces se pueden mover en cualquier punto, pueden ser juez superior, de distrito, etc. y el tema de la remuneración se computa en función al tiempo de servicio que he podido brindar al Estado, a consultorías etc., eso es carrera judicial”, puntualizó.

DEBATE CIUDADANO

David Varela, por su parte, hizo hincapié en la participación ciudadana en el proceso. “Escuchemos al ciudadano, planteemos las soluciones correctas y luego veamos el carril que deben recorrer esas soluciones; si el camino es el debate político o basta soluciones administrativas, organizacionales o técnicas. (...) Si como ciudadanos dejamos que esto pase y lo postergamos, y dejamos el tema en el último nivel de importancia, (entonces) tenemos el sistema que nos merecemos. Hacen falta liderazgos, reclamos de la ciudadanía y eso no se escucha. El poder político no tiene nada que hacer acá mas que crear condiciones para una reforma coherente, seria, estructurada e integral”, concluyó.

FICHA:

Eduardo Herrera Velarde

Director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción (CPA). Abogado y magister en Derecho Penal con un post grado en Finanzas y Derecho Empresarial. Investigador y consultor en ética aplicada y estrategias contra la corrupción.

Sergio Salas Villalobos

Vocal superior. Fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Actualmente es abogado en ejercicio y experto en reforma de sistemas de justicia.

David Varela

Experto en reformas de sistemas de justicia. Tiene una vasta experiencia en procesos de reforma en Latinoamérica. Actualmente es consultor del Banco Mundial sobre la materia.