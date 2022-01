La corrupción es uno de los principales problemas que aqueja al país para la mayoría de los peruanos. Si bien esta realidad ha sido observada en varias ocasiones en las encuestas a nivel nacional, el problema persiste y afecta a instituciones y ciudadanos por igual.

En ese contexto, Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), ahondó en los desafíos que enfrenta el país en materia de lucha contra la corrupción, y lo hizo a través de #VigilanciaActiva, un panel organizado por la institución que dirige en alianza con Perú21, donde participaron el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, y Jorge Medina, presidente de Capitalismo Consciente Perú.

Un cambio profundo

En ese contexto, Lanegra explicó que la mayoría de los peruanos no solo observa la corrupción como el problema más grave, sino que estos sienten que esto los afecta directamente en sus vidas cotidianas, quitándoles oportunidades en el largo plazo, pero a pesar de ello existen serias dificultades “para resolver los nudos críticos de la corrupción en el país”.

“Por ejemplo, una de las cosas que la mayoría de las personas dicen en las encuestas es ‘yo no denuncio porque al final no va a pasar nada porque las autoridades no tienen la capacidad efectiva de sancionar los casos de corrupción’. Lo segundo son las instituciones invadidas hacia adentro, que hacen que aquel que se quiere oponer a la corrupción no encuentre aliados fácilmente, sino que, por el contrario, encuentra una red muy bien organizada de actores que inclusive castigan a aquel que intenta cambiar las cosas”, precisó el secretario general de Transparencia.

Por ello Lanegra destacó que existe un conjunto de actores que ganan con la corrupción y que esta es resultado de una serie de incentivos que tienen muchos actores.

“Hacen negocios, algunos otros obtienen ganancias y, además, en algunos casos viven dentro de una cultura donde eso es visto como la normalidad, como si fuera normal. Lo han construido en el tiempo como un solo camino que se ha trazado y del que no hay forma de salir. Y si tú quieres cambiar esos patrones hay que modificar tanto al Estado como la sociedad”, aseguró Lanegra.

Preocupante inacción

A su turno, el presidente de Capitalismo Consciente Perú, Jorge Medina, advirtió que no existen un real combate contra la corrupción, pues esta no forma parte de los problemas que están en agenda de las autoridades ni de muchos actores privados. Sin embargo, aclaró que “la corrupción es un negocio que opera en un mercado de oferta y demanda”.

En ese sentido, afirmó, este problema le cuesta al país al año entre el 3% y 4% del PBI, mientras que al sector privado le produce sobrecostos de 10% a 15% sobre su actividad productiva.

“Entonces, si consideramos estos dos datos bastaría para que tanto el sector público como el sector privado y la sociedad civil hicieran esfuerzos más eficaces, eficientes para prevenirla y combatirla, pero eso no ocurre. No hay un real combate contra la corrupción”, dijo.

A esto agregó con preocupación que a su parecer tampoco existen iniciativas serias para prevenir la corrupción.

“Por ejemplo, tenemos a la Comisión de Alto nivel Anticorrupción. En ella están los presidentes de los organismos más importantes del país: las presidentas del Congreso y de la PCM, está el ministro de Justicia, el Contralor General de la República, la fiscal de la Nación, los presidentes de los gremios privados como la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara de Comercio de Lima; están las iglesias, la sociedad civil, el Consejo de la Prensa, Proética, y la pregunta es, ¿qué ha logrado la CAN respecto a los datos que mencionaba (sobre el impacto de la corrupción)? Nada importante más allá de normas burocráticas y regulaciones que solo surten efectos en el papel, pero no la realidad”, advirtió.

Fichas

Jorge Medina. Presidente y cofundador de Capitalismo Consciente Perú, empresario, inversionista y exCEO de la consultora EY.

Iván Lanegra. Secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y docente universitario y se ha desempeñado en cargos públicos.

Eduardo Herrera. Director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción (CPA). Abogado y magíster en Derecho Penal, con un posgrado en finanzas y Derecho Empresarial. Investigador y consultor en ética aplicada y estrategias contra la corrupción.

