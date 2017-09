Vieira: "Alberto Fujimori pidió a Keiko no respaldar proyecto de arresto domiciliario" Congresista reveló que fue a visitar a ex presidente. "Él me dijo: 'Mis últimos días quiero pasarlos en libertad señor Vieira, le agradezco por su proyecto y la buena intención", mencionó.

Renzo Salazar